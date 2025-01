Matteo Gigante lotta, ma deve arrendersi a Ugo Humbert nel primo turno degli Australian Open

Si sapeva che sarebbe stato difficile, ma Matteo Gigante merita l’onore delle armi. Il tennista tricolore (n.146 ATP) si è dovuto arrendere al francese Ugo Humbert (n.14 del mondo) nel primo turno degli Australian Open 2025 sul punteggio di 7-6 (5) 7-5 6-4 in 2 ore e 53 minuti di partita. Un match nel quale il tennista tricolore ha avuto non poche chance, trovandosi in una condizione di vantaggio sia nel primo che nel secondo set. Alla fine, però, la maggior esperienza a questi livelli di Humbert si è vista e ha fatto la differenza. Sarà quindi il transalpino ad affrontare nel prossimo round il libanese Hady Habib (n.219 del mondo).

Nel primo set grande equilibrio e approccio di Gigante, che specialmente dal lato del rovescio mette in difficoltà Humbert, costruendosi la chance per andare avanti di un break. Opportunità non concretizzata nel terzo game e lo stesso accade a parti invertite nel sesto, quando è l’azzurro a doversi aggrappare letteralmente al servizio. Un’altra palla break salvata con coraggio dal nostro portacolori nel dodicesimo game, prima di andare al tie-break. Non manca il rammarico in questo caso perché Matteo va avanti di un mini-break con una splendida accelerazione di dritto lungolinea mancina. Sotto 5-2, però, Humbert tira fuori le unghie e Gigante non riesce più a trovare soluzioni rapide col servizio. Il tennista italiano subisce un parziale di 5-0 e cede la frazione 7-5.

Nel secondo set il n.146 del ranking comincia bene e stappa il servizio al suo avversario nel quarto game, approfittando anche di qualche errore di troppo del francese. Si seguono i turni al servizio fino al 5-3, quando nuovamente Gigante nel momento di chiudere non viene assistito a dovere dal servizio. Non incisivo il fondamentale dall’azzurro, che concede il contro-break. Matteo si crea i presupposti per chiudere la frazione in proprio favore, ma ai vantaggi contro il servizio del transalpino manca un po’ di decisione. A seguire uno game (undicesimo) infinito, durato 15′, in cui Gigante cancellata tre palle-break e non sfrutta tre opportunità per andare vanti 6-5. Humbert crea lo strappo, decisivo ai fini del parziale (7-5).

Nel terzo set ci sono ancora motivi per cui recriminare per il giocatore italiano. L’azzurro nuovamente si crea i presupposti per strappare il servizio al suo avversario, ma Humbert cancella la palla break nell’ottavo game. Nel gioco successivo, la gestione della tensione fa la differenza in negativo per il tennista del Bel Paese, che cede il servizio e deve alzare bandiera bianca nel decimo gioco (6-4). Leggendo le statistiche vanno sottolineati i 16 ace del nostro portacolori rispetto ai 9 del rivale, ma la differenza l’ha fatta il transalpino con il 63% dei punti vinti con la seconda di servizio rispetto al 48% di Gigante.