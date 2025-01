Perché Musetti-Arnaldi e Nardi non giocheranno il 13 gennaio: il nuovo programma agli Australian Open

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare lunedì 13 gennaio: il primo turno è stato spalmato su 3 giorni e nel day 2 si giocheranno 54 incontri, 27 maschili ed altrettanti femminili.

Il programma inizialmente rilasciato è stato modificato a causa della pioggia caduta oggi a Melbourne: in casa Italia, a differenza di quanto previsto in precedenza, non scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, impegnati nel derby azzurro, né Luca Nardi.

Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La seconda giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri degli italiani.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 13 gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(3) C. Gauff USA vs S. Kenin USA

(1) J. Sinner ITA vs N. Jarry CHI (Ora italiana: non prima delle 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(7) N. Djokovic SRB vs (WC) N. Basavareddy USA

N. Osaka JPN vs C. Garcia FRA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(WC) A. Tomljanovic AUS vs A. Krueger USA

(27) J. Thompson AUS vs (Q) D. Koepfer GER

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Shevchenko KAZ vs (3) C. Alcaraz ESP

(Q) D. Snigur UKR vs (10) D. Collins USA

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) S. Tsitsipas GRE vs A. Michelsen USA

K. Siniakova CZE vs (2) I. Swiatek POL (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)

(WC) M. Joint AUS vs (7) J. Pegula USA

J. Fearnley GBR vs N. Kyrgios AUS (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) D. Shnaider RUS vs E. Cocciaretto ITA

L. Bronzetti ITA vs (21) V. Azarenka BLR

T. Kokkinakis AUS vs R. Safiullin RUS

C. O’Connell AUS vs (12) T. Paul USA

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Rinderknech FRA vs (17) F. Tiafoe USA

B. Bencic SUI vs (16) J. Ostapenko LAT

A. Kalinina UKR vs O. Jabeur TUN

F. Fognini ITA vs (10) G. Dimitrov BUL (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Sonmez TUR vs (WC) T. Gibson AUS

J. Duckworth AUS vs D. Stricker SUI

(15) J. Draper GBR vs M. Navone ARG

G. Minnen BEL vs (Q) D. Aiava AUS

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(23) A. Tabilo CHI vs R. Carballes Baena ESP

(Q) S. Bejlek CZE vs C. Dolehide USA

(28) S. Baez ARG vs A. Cazaux FRA

(20) K. Muchova CZE vs N. Podoroska ARG

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Uchijima JPN vs M. Linette POL

(WC) J. McCabe AUS vs (Q) M. Landaluce ESP

C. Osorio COL vs (31) M. Sakkari GRE

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(25) L. Samsonova RUS vs K. Rakhimova RUS

(28) E. Svitolina UKR vs S. Cirstea ROU

(WC) T. Schoolkate AUS vs T. Daniel JPN

J. Struff GER vs (29) F. Auger-Aliassime CAN (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Sramkova SVK vs K. Volynets USA

T. Seyboth Wild BRA vs F. Marozsan HUN

(Q) L. Klein SVK vs (22) S. Korda USA (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

E. Mertens BEL vs (Q) V. Golubic SUI (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) N. Basilashvili GEO vs J. Mensik CZE

M. Vondrousova CZE vs (Q) J. Fett CRO

(LL) P. Martic CRO vs J. Cristian ROU

M. Giron USA vs Y. Hanfmann GER

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) L. Jeanjean FRA vs J. Burrage GBR

(23) M. Frech POL vs (Q) P. Kudermetova RUS

D. Dzumhur BOS vs A. Vukic AUS

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Rus NED vs O. Danilovic SRB

A. Muller FRA vs N. Borges POR

M. Sherif EGY vs (32) D. Yastremska UKR

F. Comesana ARG vs D. Altmaier GER

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Siegemund GER vs H. Baptiste USA

R. Bautista Agut ESP vs D. Shapovalov CAN

D. Kovinic MNE vs L. Sun NZL

D. Goffin BEL vs B. Bonzi FRA

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.