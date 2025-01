Australian Open 2025, forfait di Martina Trevisan: “Decisione difficile ma necessaria”

Martina Trevisan non sarà al via degli Australian Open 2025 di tennis: attraverso i propri canali social l’azzurra, attualmente scivolata al numero 124 del mondo, che lo scorso anno era uscita di scena al secondo turno del primo Slam stagionale, ha annunciato il proprio forfait.

Problemi fisici limitano l’azzurra e la costringono allo stop: “Con grande dispiacere, devo annunciare che quest’anno non parteciperò agli Australian Open 2025. Nonostante l’ottimo lavoro e la preparazione con il mio team, lo stesso problema che ha influenzato la seconda metà del 2024 non mi permette ancora di essere al 100% per competere come vorrei“.

Trevisan ha preferito non rischiare ed ha deciso saggiamente di puntare al pieno recupero per essere al meglio per il prosieguo della stagione: “È stata una decisione difficile ma necessaria, per evitare di compromettere la stagione e prendermi il tempo giusto per tornare al top. Grazie di cuore per il vostro continuo supporto, non vedo l’ora di iniziare questo 2025 e fare ancora meglio di prima“.