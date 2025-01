Sinner-Popyrin, Australian Open Opening Week 2025: programma, orario, tv, streaming

Ad inaugurare l’Opening Week degli Australian Open 2025 di tennis, caratterizzata da una serie di match d’esibizione a scopo benefico, sarà la sfida denominata “The Next Wave“, in programma martedì 7 gennaio alle ore 06.00 italiane.

Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti dell’Australian Open Opening Week: l’azzurro la prossima settimana sarà impegnato a Melbourne, e nel primo dei due incontri del quale sarà protagonista dovrà affrontare il padrone di casa australiano Alexei Popyrin.

Al momento non è prevista la diretta tv del match tra Jannik Sinner ed Alexei Popyrin dell’Opening Week degli Australian Open 2025 di tennis, così come non è programmata la diretta streaming della sfida, ma OA Sport vi garantirà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 7 gennaio 2025 – “The Next Wave”

06.00 italiane Jannik Sinner (Italia) – Alexei Popyrin (Australia)

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non prevista.

Diretta streaming: al momento non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.