Flavio Cobolli in corsa per la testa di serie agli Australian Open: cosa deve fare e chi è l’avversario

Il sorteggio degli Australian Open 2025 avrà luogo giovedì 9 gennaio, dunque tre giorni prima dell’inizio dello Slam sul cemento di Melbourne. Sarà il ranking ATP aggiornato a lunedì 6 gennaio a fare da riferimento per la definizione delle teste di serie: i migliori 32 giocatori secondo la classifica mondiale non potranno affrontarsi tra loro nei primi turni e godranno di un teorico cammino protetto in avvio della competizione.

I primi trentuno uomini sono già sicuri del proprio status, ovvero da Jannik Sinner, numero 1 del mondo, al francese Giovanni Mpetshi Perricard (numero 31 della graduatoria internazionale). I giocatori al di fuori dell’attuale top-32 non possono infatti minare questi tennisti, anche vincendo i tornei in corso di svolgimento questa settimana. Quanto accadrà tra Brisbane, Hong Kong e la United Cup, però, potrebbe condizionare la 32ma piazza.

Flavio Cobolli occupa proprio quella posizione con 1.502 punti virtuali dopo le due vittorie ottenute alla United Cup, ma c’è un avversario che potrebbe superarlo e dunque togliergli lo status di testa di serie agli Australian Open: il cileno Nicolas Jarry, a quota 1.390 punti e in corsa all’ATP 250 di Brisbane. Il sudamericano si isserebbe a 1.440 raggiungendo la semifinale, a 1.505 qualificandosi alla finale e a 1.590 vincendo il torneo (è atteso dal ceco Lehecka e poi dal vincente del match tra l’australiano Thompson e il bulgaro Dimitrov).

Flavio Cobolli può conquistare 55 punti battendo il ceco Tomas Machac nei quarti di finale della United Cup, ma partirà con gli sfavori del pronostico contro il numero 25 del mondo. Se l’Italia dovesse superare un incrocio davvero impegnativo, allora Cobolli sarebbe chiamato alla grande impresa contro lo statunitense Taylor Fritz (un successo in semifinale contro il numero 4 del ranking ATP varrebbe 130 punti).