Lorenzo Musetti può tornare in top-15: le proiezioni del ranking ATP e gli scenari per gli Australian Open

Lorenzo Musetti ha aperto il 2025 con una schiacciante vittoria sul canadese Gabriel Diallo e si è brillantemente qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il toscano ha dettato legge in due set e si è così guadagnato la sfida con lo spagnolo Jaume Munar, allungando lo sguardo verso una potenziale semifinale contro chi avrà la meglio nel derby francese tra Arthur Fils e Alexandre Muller. Il 22enne punta a fare strada sul cemento della località cinese e a prepararsi nel miglior modo possibile agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio.

Lorenzo Musetti occupa la 16ma posizione nel ranking ATP con 2.600 punti all’attivo, appena davanti allo statunitense Frances Tiafoe (2.560, eliminato agli ottavi di finale a Brisbane) e al polacco Hubert Hurkacz (2.500, sta giocando la United Cup). L’azzurro può scalare ulteriormente la classifica mondiale e migliorare così la propria situazione prima degli Australian Open. Il nostro portacolori può infatti mettere nel mirino il francese Ugo Humbert (14mo con 2.755 punti) e il britannico Jack Draper (15mo con 2.685 punti), entrambi a riposo durante questa settimana.

I conti sono presto fatti: per superare Draper dovrebbe andare in finale (2.715 punti), per scavalcare anche Humbert è obbligato a difendere il torneo (2.800 punti). In caso di eliminazione ai quarti si fermerebbe ovviamente a quota 2.600 punti, con uno stop in semifinale chiuderebbe a 2.650 punti.

Lorenzo Musetti potrebbe avvicinarsi sensibilmente al danese Holger Rune (13mo con 2.910 punti), ma dovrà prestare attenzione ai risultati di Hurkacz: la Polonia affronta la Gran Bretagna nei quarti di finale, poi avrebbe il Kazakhstan in semifinale. L’assegnazione dei punti alla United è particolare e tiene in considerazione la caratura dell’avversario e il momento del torneo: il computer stima un potenziale massimo di 2.880 punti per Hurkacz, ma naturalmente dipenderà da chi si troverà di fronte in questo torneo a squadre miste.