Australian Open 2025: Anna Kalinskaya annuncia il forfait, era nel lato di Swiatek e Bronzetti

Arriva soltanto alla fine del match di Matteo Berrettini contro il britannico Cameron Norrie, perché posto sullo stesso campo, la notizia che (come vedremo) fa sorridere ancor più Iga Swiatek. La russa Anna Kalinskaya, numero 13 del seeding, è costretta al forfait e non giocherà questi Australian Open.

Kalinskaya, che già prima di Melbourne aveva avuto dei problemi di natura fisica in quel di Adelaide e anche a Brisbane era uscita subito, difendeva i quarti di finale nel primo torneo dello Slam, ed è per questo che ora rischia di uscire dalle prime 20 del ranking WTA.

Al suo posto, a giocare contro la qualificata australiana Kimberly Birrell, che peraltro è una delle giocatrici da tenere d’occhio di questa primissima fase di stagione, c’è la tedesca Eva Lys, che aveva perso nelle qualificazioni contro l’altra aussie Destanee Aiava (diventata popolare per le scelte di outfit legate a vestiti dei primi Anni ’10 di varie campionesse, da lei comprati via internet e che può indossare perché non è legata ad alcun marchio a livello tecnico).

Come si diceva, il lato di tabellone di Iga Swiatek si libera completamente, almeno fino agli ottavi, di tutte le teste di serie. Non che il percorso della polacca sia facile: ora ci sono la slovacca Rebecca Sramkova, in fiducia da settembre 2024, e poi una tra Raducanu e Anisimova, giocatrici con differenti prospettive di rilancio. Peraltro, a questo punto un’occasione enorme per gli ottavi ce l’ha anche Lucia Bronzetti, anche lei da quelle parti (domani avrà la rumena Jaqueline Cristian ed eventualmente al terzo turno c’è una tra Lys, Birrell, Gracheva e McNally).