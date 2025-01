Matteo Berrettini carbura un set, poi sommerge di ace Norrie e avanza agli Australian Open

Dallo spavento alla gioia, da un primo set letteralmente lasciato per strada ai 32 ace per dimostrare di esserci. Matteo Berrettini supera il britannico Cameron Norrie e va al secondo turno degli Australian Open 2025: 6-7(4) 6-4 6-1 6-3 il punteggio sulla Kia Arena al termine di due ore e 56 minuti di lotta nella quale il romano è cresciuto in maniera evidente attimo dopo attimo. Adesso l’attesa per uno tra Zhang e Rune.

Il primo set inizia con Berrettini che subito va sullo 0-30, poi però Norrie si salva ed è anzi lui, con un doppio fallo del romano, a salire sull’1-1 15-40. Puntuale arriva il salvataggio prime e un ace. C’è lotta anche nel sesto gioco, che va ai vantaggi, ma senza altri patemi per il britannico, che poi si salva in qualche modo anche sul 5-4 per Berrettini. L’azzurro, sul 6-5, risale da 40-15 e ha un set point che ottiene co un gran passante, ma Norrie si fa trovare pronto e a rete annulla. Si va così al tie-break: subito l’italiano pesca il dritto in corsa del 2-0, ma dal 4-1 improvvisamente si spegne: un paio di errori, il britannico più convinto, un doppio fallo e in un attimo tutto gira trasformandosi in un 7-4 per l’ex numero 8 ATP.

Rimessosi rapidamente in sesto, Berrettini riesce a guadagnarsi due palle break già sull’1-1 nel secondo set, solo che soprattutto sulla seconda si arrabbia per il rovescio andato ben lontano dal campo. Il romano, però, non si scompone nel seguito e stavolta il break lo trova sul 2-2, anche perché Norrie nel frattempo cala e comincia a concedere più di un varco. Di difficoltà quasi non ce ne sono più, tranne che un po’ nell’ultimo game quando il servizio tira fuori l’azzurro da una situazione di 15-30: è 6-4.

Nel terzo parziale i momenti non potrebbero davvero essere più diversi. Da una parte c’è Berrettini che sprizza fiducia ormai da tutti i pori, dall’altra c’è Norrie che quella parola pian piano se la dimentica. Il servizio strappato arriva immediato e dal 40-15, ed è l’inizio di un momento totalmente positivo a favore del nativo di Roma, che tanto per cambiare annulla anche una palla del parziale recupero sul 3-0. E poi, sul 4-1, infila il game perfetto, 4 ace consecutivi. Servono quattro set point perché il set si concluda: sui primi tre è bravo il giocatore nato a Johannesburg, ma sul quarto è il dritto lungolinea di Berrettini che non concede spazio: 6-1.

Quando finisce una breve pausa, per Norrie è il momento di tentare subito la sortita con due palle dello 0-1, ma l’italiano è pronto ad annullare anche queste chance di break. Tanto per cambiare, poi, si mette a piazzare un altro game perfetto sul 2-2, e se è raro vederne uno solo in un match, figuriamoci due, anche da parte dei servitori più rinomati della storia del tennis. Lunghissimo il sesto gioco, con tre palle break che in qualche modo Norrie riesce a salvare (nessun rimpianto, in breve), ma si tratta solo del rinvio dell’inevitabile, con Berrettini che sul 4-3 mette a fuoco il dritto e, subito dopo, chiude rapidamente con gli ace numero 31 e 32.

Detto della questione servizio, che si esplica ulteriormente con l’85% di punti vinti con la prima (i numeri di Norrie non sarebbero nemmeno brutti, anzi: 13 ace e 67%), è anche il rapporto vincenti-errori gratuiti che dice molto: 63-41 contro 32-39. Di fatto Berrettini decide tutto negli scambi corti, sotto i 4 colpi: 95-71 in suo favore.