Australian Open, Gauff vince il derby, Swiatek non sbaglia, Tomljanovic si ritrova, emerge Osaka

Seconda giornata degli Australian Open 2025 nel tabellone femminile che non ha visto ancora una volta sorprese degne di nota: erano attesi soprattutto i debutti di Coco Gauff e Iga Swiatek ed entrambe hanno controllato discretamente le loro avversarie.

Gauff che ha superato nel derby Sofia Kenin, vincitrice di questo torneo nel 2020, con il punteggio di 6-3 6-3. Qualche problema la numero 3 del mondo ce l’ha avuto con la seconda di servizio: ben nove doppi falli e qualche passaggio a vuoto di troppo, controllati comunque con una certa tranquillità e maturità. Più regolare la prova di Iga Swiatek per battere 6-3 6-4 la ceca Katerina Siniakova: un paio di break subiti, ma una superiorità mostrata nei momenti che contavano di più.

Pochi problemi ci sono stati per Karolina Muchova che con un doppio 6-1 ha battuto l’argentina Nadia Podoroska, così come per Jessica Pegula ed Elina Svitolina che hanno superato rispettivamente Maya Joint e Sorana Cirstea. Vittoria non scontata per Belinda Bencic su Ostapenko in due set, annullando due set point alla lettone nel tiebreak del secondo.

Interrompe un periodo difficile Ajla Tomljanovic con la sua vittoria in tre set su Ashlyn Krueger: finisce 6-4 4-6 6-4 in favore della giocatrice di casa e si guadagna il secondo turno contro Diana Shnaider. Giornata che è stata chiusa da Naomi Osaka che ha vinto 6-3 al terzo in un match pieno di vincenti ed errori gratuiti contro Caroline Garcia.

