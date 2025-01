Australian Open, Sinner e Djokovic in rodaggio, Alcaraz già pimpante. Kyrgios é ancora un tennista?

Gli Australian Open si sono aperti ieri e oggi erano attesi tre debutti su tutti: quelli di Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Prime indicazioni per tutti e tre che sono da prendere con le pinze, essendo ancora all’inizio del torneo, ma che possono già darci un piccolo quadro di quella che è la situazione ad oggi.

Jannik Sinner ha fatto un po’ di fatica nei primi due set, ma ha giocato un match di alto livello contro Nicolas Jarry. Il cileno è rimasto agganciato con il servizio, con ottime discese a rete e con un’ottima tenuta negli scambi da fondocampo, inizialmente la prima di servizio non entrava all’azzurro. Nei momenti decisivi però è emersa la qualità di gioco e mentale da parte dell’altoatesino che poi ha trovato maggiore serenità dopo il break nel terzo set. La qualità di gioco è già stata buona.

Buono anche l’esordio per Novak Djokovic che ha gestito Nishesh Basavareddy dopo un inizio non semplice: lo statunitense è partito molto forte e ha giocato un gran tennis per più di un set, salvo calare alla distanza e accusare crampi nel corso del match. Al contrario il serbo è stato un diesel, trovando sempre più consistenza e agio negli spostamenti con il passare dei minuti.

Sta benone anche Carlos Alcaraz che ha spazzato via Alexander Shevchenko in un giorno piuttosto tranquillo, reso appena più complicato dal suo passaggio a vuoto a metà del secondo set, quando da 3-1 si è ritrovato 3-5, salvo poi vincere il parziale 7-5.

Infine Nick Kyrgios: l’australiano si è presentato agli Open d’Australia con una condizione atletica a dir poco approssimativa, un problema agli addominali e grande difficoltà negli spostamenti. Jacob Fearnley non ha avuto troppi problemi nel gestirlo eccetto un piccolo passaggio a vuoto sul 3-1 del terzo set. Crescono quindi gli interrogativi sul tennista di Canberra: quale sarà il suo futuro in campo? In conferenza stampa ha già accennato il tema ritiro: sembra che adesso l’aussie possa parlare più fuori dal campo che per il suo tennis in campo.