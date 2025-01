Atletica, Marta Zenoni divampa sui 1500: record italiano dopo 43 anni! Migliorata Gabriella Dorio

Marta Zenoni ha fatto cadere uno storico record italiano a livello indoor, correndo i 1500 metri indoor con il tempo di 4:03.59 e migliorando di 42 centesimi quanto fece la mitica Gabriella Dorio il 7 marzo 1982 a Milano. Dopo quasi 43 anni l’azzurra, fresca di titolo europeo nella staffetta cross, ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati a livello individuale e si mette in mostra a livello assoluto dopo aver brillato nelle categorie giovanili e aver superato dei momenti di difficoltà a causa di troppi infortuni.

La 25enne bergamasca ha demolito di oltre cinque secondi il proprio personale in sala (4:08.92 lo scorso anno) e ha addirittura accarezzato il suo miglior riscontro all’aperto su questa distanza (4:03.00). La lombarda, bronzo sugli 800 metri ai Mondiali Under 18 nel 2015 e sul podio dei 1500 agli Europei Under 23 in due occasioni, si è scatenata in Lussemburgo lasciandosi alle spalle la spagnola Marta Garcia (4:09.80), mentre Elena Bellò ha chiuso in quarta posizione (4:10.72)

Viene così riscritto un altro primato appartenuto a Gabriella Dorio, dopo che lo scorso anno Sintayehu Vissa migliorò quello dei 1500 metri all’aperto in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 (3:58.11). Nello stesso meeting va annotata la prova di Giada Carmassi sui 60 ostacoli: 8.00 e personale limato di tre centesimi, diventando la quinta italiana di sempre a sei centesimi dal record nazionale detenuto da Veronica Borsi. La friulana ha chiuso alle spalle della sudafricana Marlone Fourie (7.98), mentre Veronica Borsi si è espressa in 8.17 nel turno preliminare e in 8.23 nella finale B.