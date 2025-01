Atletica, Sofiia Yaremchuk vince la Due Perle e prepara la Maratona di Londra. Meucci primeggia a Terni

Non soltanto gare indoor in questo intenso weekend di atletica leggera, ma spazio anche ad appuntamenti all’aperto dove si sono messi maggiormente in luce Sofiia Yaremchuk e Daniele Meucci. L’azzurra ha vinto la Mezza Maratona delle Due Perle, con conclusione a Santa Margherita Ligure dopo il giro di boa a Portofino.

Affermazione in terra ligure con il tempo di 1h10:59 per la primatista italiana della distanza e anche dei 42,195 km, capace di migliorare il record della manifestazione (1h11:20 di Valeria Straneo nel 2012). La portacolori dell’Esercito, che oggi ha preceduto Giulia Sommi (1h19:49) e Barbara Bani (1h21:47), si sta preparando per la Maratona di Londra in programma a fine aprile.

Il toscano ha invece messo la firma sulla mezza maratona di Terni: in una giornata caratterizzata dal grande vento, l’ingegnere ha tagliato il traguardo in 1h04:54, riuscendo a lasciarsi alle spalle Alessandro Giacobazzi (1h05:18) e Umberto Persi (1h09:48). Alla Interporto Race di Bologna, invece, Sara Nestola ha dettato legge sui cinque chilometri con il tempo di 16:08.