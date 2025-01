Kelly Doualla galattica: record europeo U18, fulmine di speranze sui 60 metri. Tempo da brividi

Kelly Doualla si è distinta ancora una volta e sul rettilineo del PalaCasali di Ancona ha tuonato una prestazione superlativa, correndo i 60 metri indoor in un superbo 7.23. Si tratta di un tempo eccezionale per una ragazza di 15 anni, che ha migliorato di quattro centesimi i suoi record nazionali under 18 e under 20 siglati settimana scorsa a Bergamo (in un colpo solo aveva ritoccato il 7.38 di Alice Pagliarini e il 7.35 di Vincenza Calì nelle due categorie giovanili).

La giovanissima promessa dell’atletica tricolore continua a crescere e nel capoluogo marchigiano è diventata la migliore minorenne della storia a livello europeo, superando di un centesimo il crono che l’olandese N’Ketia Seedo siglò nel 2020. Il record del mondo under 18, detenuto dalla statunitense Shawnti Jackson, è sempre più vicino (7.18). Altra statistica: la lombarda è diventata la quarta italiana all-time a livello assoluto (Zaynab Dosso detiene il record con il 7.02 corso il 6 febbraio 2024 a Torun).

Kelly Doualla, che con la prestazione odierna si è fermata a tre centesimi dal minimo necessario per partecipare agli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi), ha confezionato una partenza perfettibile, ma è sul lanciato che ha impressionato e ha lasciato intravedere un eccellente potenziale dall’alto di una struttura fisica elogiabile e ideale per questa disciplina.

La portacolori del Cus Pro Patria Milano, allenata da Walter Monti, ha ovviamente vinto la gara disputata in chiusura del Memorial Giovannini, evento intitolato alla memoria del compianto giornalista di Fidal e da quest’anno tappa del World Indoor Tour (livello Challenger del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera).

Alle spalle della classe 2009 si sono piazzate Arianna De Masi (7.40) e Johanelis Herrera Abreu (7.42), quarto posto per Alice Pagliarini (7.42 per la classe 2006) davanti a Margherita Castellani (7.45 di personale per la classe 2008). Kelly Doualla si era espressa in 7.35 in batteria tirando il freno a mano negli ultimi metri.