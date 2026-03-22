Atletica, Iapichino sul podio ai Mondiali Indoor. A Fabbri è mancato il mordente, Walsh maestro in sala

A Torun (Polonia) va in scena la terza e ultima giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. L’Italia festeggia la medaglia d’argento conquistata da Larissa Iapichino nel salto in lungo, ma deve purtroppo fare i conti con la controprestazione di Leonardo Fabbri, soltanto settimo nel getto del peso da grande favorito della vigilia. Il Bel Paese resta in testa al medagliere con tre ori, in attesa del pomeriggio in cui si sognerà in grande con Mattia Furlani (salto in lungo) e si spererà in un colpaccio di Federica Riva (1500 metri).

RISULTATI MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

FINALI

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento, ma c’è un po’ di amarezza perché la toscana poteva puntare al titolo: i dieci centimetri abbondanti lasciati in occasione della quinta prova (6.82) e del sesto tentativo (6.87) le hanno impedito di puntare al colpaccio. La toscana si era presentata all’appuntamento con la seconda prestazione mondiale stagionale (6.93 di Ancona), ma ha faticato a ingranare con la rincorsa e ha litigato con l’asse di battuta, chiudendo in seconda posizione alle spalle della portoghese Agate De Sousa (6.92), mentre la colombiana Natalia Linares ha completato il podio (6.80). Clicca qui per la cronaca della gara.

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardo Fabbri si era presentato con grandi ambizioni dopo aver firmato la miglior prestazione mondiale stagionale (22.50) metri, ma nell’appuntamento più importante dell’annata agonistica al coperto è sembrato il fantasma di se stesso, sottotono e davvero mai in gara. Il toscano ha chiuso al settimo posto con la misura di 20.92, in un evento dove non si è andati oltre i 22 metri e in cui non è servita la grande spallata per meritarsi il titolo: il neozelandese Tom Walsh si è laureato Campione del Mondo indoor per la quarta volta in carriera con 21.82, davanti agli statunitense Jordan Geist (21.64) e Roger Steen (21.49), Nick Ponzio nono con 20.37. Clicca qui per la cronaca della gara.

BATTERIE

60 OSTACOLI (FEMMINILE) – Prestazione sottotono delle italiane, che non sono riuscite a qualificarsi alle semifinali: Giada Carmassi quinta nella sesta batteria con il tempo di 8.05, Elisa Maria Di Lazzaro sesta nella prima serie con il riscontro di 8.10, passavano il turno le prime tre classificate e i migliori sei crono di ripescaggio. Le migliori della sessione sono state l’olandese Nadine Visser (7.82) e la bahamense Devynne Charlton (7.82), in scia la svizzera Ditaji Kambundji (7.84), la polacca Pia Skrzyszowska (7.84) e la statunitense Alia Armstrong (7.85). Clicca qui per la cronaca della gara.

4X400 (MASCHILE) – La prima batteria è stata la più veloce, sotto l’impulso dei Paesi Bassi (3:04.66), che si sono lasciati alle spalle il Portogallo (3:04.75, record nazionale) e gli USA (3:04.85). Dalla seconda batteria sono stati promossi il Belgio (3:05.25), l’Ungheria (3:05.67, primato nazionale) e la Giamaica (3:05.68).

4X400 (FEMMINILE) – Avvincente spalla a spalla tra Polonia (3:28.06) e Paesi Bassi (3:28.11) nella prima batteria, possibile antipasto di quello che potrebbe succedere nella finale di questa sera. A lottare per il titolo ci saranno anche gli USA (3:28.36) e la Gran Bretagna (3:29.31), che sono state le migliori nella seconda frazione. Ai nastri di partenza dell’atto conclusivo ci saranno anche la Slovacchia (3:29.87) e la Spagna (3:29.98).

PENTATHLON

L’olandese Sofie Dokter svetta al comando con 2.942 punti dopo le prime tre prove (60 ostacoli, salto in alto, getto del peso), ma il vantaggio è minimo nei confronti della statunitense Anna Hall (2.926), dell’irlandese Kate O’Connor (2.909) e della polacca Adrianna Sulek-Schubert (2.875) quando all’appello mancano il salto in lungo e gli 800 metri. Sveva Gerevini si trova in nona posizione con 2.686 punti (8.25 sui 60 ostacoli, 1.72 nell’alto, 13.10 nel peso).