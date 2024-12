Vittoria di prestigio per Flavio Cobolli in United Cup: i punti incassati e il ranking ATP

Flavio Cobolli ha colto una vittoria importante nel secondo match valido per la United Cup 2024 di tennis: l’azzurro ha sconfitto questa notte il transalpino Ugo Humbert ed ha iniziato a muovere la propria classifica ATP in termini di punti, per poter difendere il 32° posto, che vale lo status di testa di serie agli Australian Open.

Nella manifestazione in corso tra Perth e Sydney, infatti, il numero di punti assegnati per ciascuna vittoria dipende da due fattori, ovvero la classifica dell’avversario battuto ed il turno della manifestazione in cui si gioca il match. Per questo motivo le due vittorie ottenute in singolare dall’azzurro hanno pesi differenti.

Flavio Cobolli, come detto, è impegnato nella difesa di un piazzamento tra i primi 32 del mondo, per essere testa di serie agli Australian Open: la vittoria contro l’elvetico Dominic Stricker all’esordio era valsa 25 punti, mentre il successo contro il transalpino Ugo Humbert ha fruttato 45 punti.

Lo svizzero infatti era iscritto al torneo con il ranking protetto al numero 94, mentre il francese era al 16° posto della classifica: nel complesso Cobolli, dunque, ha incamerato 70 punti dall’inizio del torneo. L’azzurro è salito dunque da quota 1472 a quota 1512, confermandosi al 32° posto.

Per conteggiare il torneo australiano, infatti, Cobolli deve scartare i 30 punti dell’ATP Masters 1000 di Roma 2024, guadagnando in questo modo 40 punti netti rispetto all’inizio della manifestazione: attualmente l’azzurro sarebbe tra le teste di serie agli Australian Open.

PROIEZIONI RANKING FLAVIO COBOLLI

Ranking 30 dicembre 2024: 1472 punti, 32° posto

Ranking dopo la 1a vittoria: 1472 punti, 32° posto (25 punti incassati)

Ranking dopo la 2a vittoria: 1512 punti, 32° posto (45 punti incassati, 70 totali, scartati i 30 di Roma 2024)