Flavio Cobolli cancella un match point e ribalta Ugo Humbert: Italia ai quarti in United Cup!

Flavio Cobolli porta in vantaggio l’Italia sulla Francia in United Cup! Il giocatore romano supera con il punteggio di 3-6 7-6(8) 6-2 Ugo Humbert in poco più di due ore di gioco, annullando persino un match point: azzurri che sono quindi qualificati ai quarti di finale della manifestazione aritmeticamente da primi e potranno vincere anche questa sfida già con Jasmine Paolini che affronta ora Chloe Paquet. Un’altra dimostrazione di carattere e di maturità per l’azzurro che ha tirato su un match che sembrava perso.

Il primo set procede in maniera molto rapida con entrambi i giocatori che provano soluzioni, forzano molto in risposta senza stare a ragionare, cercano la soluzione vincente e i turni di servizio sono tenuti quindi velocemente fino al 4-3, quando Humbert azzecca due risposte e un ottimo passante per prendersi il break decisivo e indirizzare quindi in maniera decisiva il primo parziale, vinto dal giocatore francese con il punteggio di 6-3.

Il tramaccio della partita resta lo stesso anche nel secondo set, con Humbert che si prende sempre il massimo dei rischi in risposta, provando a mettere costantemente sotto pressione Cobolli. L’azzurro si salva ai vantaggi nel terzo gioco. Il tennista romano è particolarmente coraggioso con il dritto in uscita dal servizio per cercare di tenere alto il ritmo, ma il francese continua a non concedergli nulla nei suoi turni di battuta.

Nel nono gioco Humbert però mette la freccia: due grandissime risposte, un paio di passanti eccezionali e il break arriva addirittura a zero per prendersi la possibilità di servire per il match. Una possibilità gestita malissimo da parte del francese che va fuori giri ben tre volte con il dritto e di fatto regala il contro-break del 5-5 a Cobolli.

Il tennista italiano riesce a salvarsi nuovamente sul 5-5 15-40 con un dritto sulla riga e un buon servizio e il set approda quindi incredibilmente al tiebreak: tanti punti di ottima fattura e un errore di Humbert consegna due set point nelle mani di Flavio. Il romano però non chiude sbagliando con il dritto sul 6-5. Sul 9-8 il braccio del francese trema ancora, arriva un doppio fallo fatale che consegna il secondo set nelle mani di Cobolli.

Nel terzo set gli errori di Humbert crescono sempre di più e specie con il dritto il numero 14 del mondo è sempre più falloso: Cobolli così si prende un break di vantaggio già nel terzo gioco e si prende un vantaggio nel parziale decisivo. Flavio è totalmente scatenato, arriva su tutte le palle, copre alla grande il campo e ottiene il doppio break, sfruttando il crollo verticale del francese anche dal punto di vista atletico: chiude così sul 6-2 e porta l’Italia ai quarti.

Cobolli che ha servito alla grande: 11 ace, 64% di prime in campo e il 66% di punti vinti anche con la seconda. Specialmente nel terzo l’azzurro è salito in cattedra con 5 ace e soli 6 punti persi alla battuta.