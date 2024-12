United Cup 2025, Italia-Francia 3-0: Errani/Vavassori regolano Lechemia/Roger-Vasselin nel doppio misto!

A Sydney, in Australia, l’Italia domina anche il tie con la Francia, annichilita con un rotondo 3-0 dopo quello rifilato alla Svizzera, e vola con pieno merito ai quarti di finale della United Cup 2025 di tennis: nel doppio misto, giocato a risultato acquisito, Sara Errani ed Andrea Vavassori regolano i transalpini Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin con lo score di 6-3 7-6 (3) in un’ora e 24 minuti di gioco.

Nel primo set la coppia azzurra è dominante nei primi game: vinti 12 dei primi 13 punti giocati, dei quali 11 consecutivi, con tanto di break a zero nel secondo gioco, e rapido 3-0. L’Italia conferma il break di margine a zero nel quinto game, mentre nel settimo deve rifugiarsi al deciding point. Nel nono gioco, però, Errani e Vavassori non tremano e la chiusura arriva comoda sul 6-3 in appena 28′.

Dura esattamente il doppio la seconda frazione, lunga 56′: nei primi dieci game non si registrano palle break, né si giocano dei deciding point, poi sul 5-5 gli azzurri sembrano trovare l’allungo decisivo strappando il servizio a quindici e portandosi sul 6-5. Immediato arriva però il controbreak transalpino, che prolunga la contesa al tiebreak. Errani e Vavassori partono a tutta e scappano sul 3-0, poi trovano un secondo minibreak che vale il 6-2: il secondo match point è sufficiente a chiudere la contesa sul 7-6 (3).

Le statistiche sottolineano la supremazia degli azzurri, con 63 punti vinti contro i 51 degli avversari, facendo meglio dei transalpini sia con la prima di servizio, servita nell’82% dei casi, con una resa dell’80%, sia con la seconda, con la quale portano a casa il 64% dei punti. Errani e Vavassori sfruttano entrambe le palle break avute a disposizione e ne cancellano una delle due concesse.