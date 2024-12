Jasmine Paolini spazza via Paquet: l’Italia batte la Francia in United Cup ed è prima nel girone

Jasmine Paolini non si ferma! La giocatrice toscana, malgrado l’Italia fosse giù qualificata, non fa nessuno sconto a Chloe Paquet e bissa il successo ottenuto contro Belinda Bencic: finisce 6-0 6-2 in favore della numero 4 del mondo in un’ora di gioco e gli azzurri legittimano ancor di più il primo posto del raggruppamento che vale i quarti di United Cup. Esce di scena invece la Francia da ultima del girone.

Di fatto due sport diversi quelli praticati dalle due giocatrici: non appena Paolini entra con il suo drittone e alza il ritmo, Paquet non riesce minimamente a contenere e a opporre resistenza, arrivando sempre in ritardo sulla palla. L’azzurra è incisiva, aggressiva e sembra avere grande fretta di indirizzare la partita e così si spiega il 6-0 del primo set in appena 22 minuti.

La chiave per Paolini è l’atteggiamento sempre determinato, da vera campionessa. L’allieva di Renzo Furlan ricomincia il secondo set con qualche difficoltà in più nel primo game, ma non molla un centimetro, gioca con umiltà punto dopo punto, incitandosi e caricandosi come fosse una partita di estrema importanza. Un dominio a tutto campo, con tocchi nei pressi della rete e colpi spettacolari che lasciano di fatto Paquet impotente.

Paolini ha concesso una sola palla break in tutto il match: 70% di prime con il 72% di resa con questo colpo. In risposta la giocatrice di Bagni di Lucca ha vinto addirittura il 59% di punti.