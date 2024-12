Tournée 4 Trampolini, tripletta austriaca a Oberstdorf. Vince Kraft davanti a Hoerl, fuori dalla zona punti Insam

Comincia con una tripletta austriaca a Oberstdorf la 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. Dopo il pokerissimo di ieri in qualificazione, l’Austria ha monopolizzato il podio odierno sul Schattenbergschanze nella tappa inaugurale del Vierschanzentournee, valevole anche per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci.

La vittoria è andata a Stefan Kraft, non il primo favorito della vigilia, che ha trovato due salti praticamente perfetti centrando il 44° successo individuale della carriera nel circuito maggiore (il quarto in una tappa della Tournée) e candidandosi ufficialmente alla bagarre per aggiudicarsi l’Aquila d’Oro (trofeo già vinto nel lontano 2015).

Il fuoriclasse austriaco classe 1993 si è imposto con un margine di 3.5 punti su Jan Hoerl e 11.5 punti su Daniel Tschofenig (autore di una bella rimonta dal settimo al terzo posto grazie al miglior salto della seconda serie), che hanno ancora tutte le carte in regola per recuperare il gap accumulato nei confronti di Kraft nelle prossime tre gare della kermesse.

Situazione già più complessa per tutti gli altri in ottica Aquila d’Oro, con il pettorale giallo tedesco Pius Paschke bravo a limitare i danni attestandosi in quarta posizione a 13.8 punti dalla vetta ed il norvegese Johann Andre Forfang quinto a 16.2 punti, subito davanti al solido svizzero Gregor Deschwanden (sesto a -16.5 dalla testa). Oltre 30 punti di ritardo invece per il settimo classificato, il norvegese Kristoffer Sundal. Fuori dalla zona punti l’unico azzurro presente, Alex Insam, che ha perso lo scontro diretto con Forfang rivelandosi il quarto degli esclusi dal ripescaggio per la seconda serie.