Salto con gli sci. Stoch, Fettner e Eisenbichler, quanti esclusi eccellenti dalla Tournée dei 4 trampolini!

La 73ma edizione della Tournée dei 4 trampolini, destinata a cominciare domani con la qualificazione alla gara di Oberstdorf, sarà caratterizzata da diverse assenze di grido. Alcune saranno colmate strada facendo, ma ai nastri di partenza dell’appuntamento mancheranno tre nomi significativi.

Su tutti, quello di Kamil Stoch. Il trentasettenne polacco, tre volte vincitore dell’appuntamento (2017, 2018 con tanto di Grande Slam e 2021), si sarebbe chiamato fuori di propria volontà. Questo almeno quanto dichiarato dal capo-allenatore della Polonia, Thomas Thurnbichler: “La scelta di Pawel Wasek, Aleksander Zniszczol, Jakub Wolny e Piotr Zyla era scontata. L’ultimo posto è andato a Dawid Kubacki, che recentemente si è allenato in patria, perché Kamil non si sente all’altezza di competere nella Tournée. Non sappiamo quando tornerà in azione, ma ovviamente la porta è sempre aperta”.

D’altronde Stoch è reduce da un’estate complicata, durante la quale è finito sotto i ferri del chirurgo per provare a risolvere alcuni acciacchi ormai cronici che stanno affardellando il suo fisico. Nelle tappe di Coppa del Mondo antecedenti alla Tournée, il fuoriclasse di Zakopane non è mai andato oltre la 13ma posizione, faticando a entrare fra i primi 20.

Diametralmente opposta la ragione dell’assenza del veterano austriaco Manuel Fettner, il cui rendimento non è certo scadente (quattro piazzamenti nei primi quindici in otto gare, con tanto di sesto posto come picco). Cionondimeno, la concorrenza interna alla squadra rot-weiß-rot è talmente elevata da farne il numero sei! A Engelberg, subito prima di Natale, il capo allenatore Andreas Widhölzl ha dato una chance al ben più giovane Markus Müller (22 anni per lui, contro i 39 del compagno di squadra), attestatosi subito a ridosso della top-ten, ottenendo la riconferma. Fettner, che ha esordito nella Tournée nel 2001, sarà sicuramente inserito nel contingente nazionale al via delle tappe di Innsbruck e Bischofshofen, dovendosi però accontentare di guardare in TV quelle tedesche.

A proposito di Germania e contingente nazionale. L’head coach Stefan Horngacher ha deciso di utilizzarlo solo a Garmisch-Partenkirchen, nella competizione di Capodanno. Dunque a Oberstdorf avremo al via solo 6 teutonici (le dinamiche del circuito cadetto hanno causato l’inopinata contrazione della quota a disposizione per la Tournée). A Oberstdorf non sarà della partita Markus Eisenbichler, principale rivale di Ryoyu Kobayashi per la vittoria dell’edizione 2018-2019.

La decisione è relativamente sorprendente, poiché tra le seconde linee della Germania, il trentatreenne bavarese aveva mostrato i picchi di rendimento più elevati (associati però anche a eclatanti passaggi a vuoto). Evidentemente, per quanto meno appariscenti, Stephan Leyhe e Philipp Raimund vengono ritenuti più meritevoli dell’imprevedibile saltatore di Siegsdorf.