Salto con gli sci, le convocate dell’Italia per il Two Nights Tour: quattro azzurre di scena a Garmisch e Oberstdorf

Da lunedì 30 dicembre a mercoledì 1° gennaio si terrà il Two Nights Tour, kermesse di salto con gli sci femminile che va in scena sugli stessi trampolini tedeschi della Tournée maschile ma in ordine inverso. Il 30 ed il 31 dicembre si gareggerà sul Large Hill HS142 di Garmisch-Partenkirchen, mentre a Capodanno ci si trasferirà sull’HS137 di Oberstdorf.

Queste due competizioni sono valevoli anche come quarta e quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025, mettendo dunque in palio punti importanti in ottica classifica generale. L’Italia verrà rappresentata da quattro atlete in occasione del Two Nights Tour: Annika Sieff, Martina Ambrosi, Lara Malsiner e Jessica Malsiner.

Il quartetto tricolore prenderà parte a entrambe le gare bavaresi per poi spostarsi in Austria e per la precisione a Villach, che ospiterà tra il 5 ed il 6 gennaio 2025 un doppio appuntamento del circuito maggiore. Sul trampolino piccolo carinziano vedremo in azione anche le giovani Noelia Vuerich e Martina Zanitzer, oltre alle quattro già convocate per la trasferta tedesca.