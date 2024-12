Dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 e la chiusura della stagione con le Finals di Nuova Delhi, il tiro a volo internazionale è pronto a ripartire ne 2025 con un calendario denso di impegni e appuntamenti.

Gare continentali, Coppe del Mondo e Mondiali: trap e skeet, sempre in caccia del maggior numero di piattelli da sbriciolare su tutte le pedane del globo.

Il tiro a volo partirà ad aprile con il doppio appuntamento congiunto di CdM, insieme al tiro a segno, a Buenos Aires e Lima, in Sudamerica, poi poi tornare in Europa fra primavera ed estate per le tappe di Nicosia (Cipro), Suhl (Germania, dedicata agli juniores) e Lonato del Garda (in Italia). Successivamente, fra luglio e agosto, sarà la volta degli Europei a Chateauroux, nel centro di tiro dove a Parigi 2024 Diana Bacosi e Gabriele Rossetti seppero vincere l’oro nel Mixed Team di skeet. Poi i Campionati Asiatici e, infine, gli attesissimi Mondiali: dall’8 al 19 ottobre a Malakasa in Grecia.

Di seguito il riepilogo completo di tutto il calendario internazionale 2025 riguardante il tiro a volo.

Tiro a volo: è ufficiale il calendario internazionale del 2025

1-11 aprile 2025 – Coppa del Mondo (Buenos Aires, Argentina) – insieme al tiro a segno

13-22 aprile 2025 – Coppa del Mondo (Lima, Peru) – insieme al tiro a segno

3-12 maggio 2025 – Coppa del Mondo (Nicosia, Cipro)

19-27 maggio 2025 – Coppa del Mondo Juniores (Suhl, Germania) – insieme al tiro a segno

4-14 luglio 2025 – Coppa del Mondo (Lonato del Garda, Italia)

23 luglio – 7 agosto 2025 – Campionati Europei (Chateauroux, Francia) – insieme al tiro a segno

16-30 agosto 2025 – Campionati Asiatici (Shymkent, Kazakhstan) – insieme al tiro a segno

8-19 ottobre 2025 – Mondiali tiro a volo (Malakasa, Greece)