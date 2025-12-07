Tiro a volo, grande Italia a Doha! Tutti gli azzurri centrano l’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo

Quattro su quattro in una grande domenica per l’Italia del tiro a volo. Nella giornata odierna infatti si è conclusa la fase di qualificazione valida per le Finals della Coppa del Mondo 2025, rassegna in fase di svolgimento presso il poligono di Doha, in Qatar, dove i nostri quattro azzurri coinvolti infatti hanno staccato il pass per le finali ad otto, rendendosi artefici tutti di un’ottima prestazione.

Nel trap maschile Mauro De Filippis, in testa dopo i primi 75 colpi, ha chiuso i conti al terzo posto rompendo un totale di 121 piattelli su 125 mancandone due nelle rispettive due ultime tranche odierne. Meglio di lui soltanto William Hinton (Stati Uniti) e Jean Pierre Brol Cardenas (Guatemala), appaiati a quota 122/125. Dentro anche il veterano Giovanni “Johnny” Pellielo, abile a strappare l’ultima casella rimasta con un totale di 117/125.

Nel trap femminile invece Silvana Maria Stanco ha confermato la leadership già arpionata ieri, sparando 25/25 nella quarta serie e 24/25 nella quinta, raggiungendo il totale di 121/125, un tiro valido in più rispetto alla competitiva australiana Penny Smith, seconda con 120/125.

Ultime due serie perfette poi nello skeet per Gabriele Rossetti, autore di 50 piattelli rotti senza patemi che gli hanno consentito di concludere la qualifica al terzo posto con 123/125 in un contesto iper agguerrito. Basti pensare che il fenomeno Vincent Hancock ha eseguito un percorso netto stampando un 125/125 eguagliando così il record del mondo.

Nello skeet femminile, unico segmento senza la presenza di tiratori italiani, a spuntarla è stata la cinese Yiting Jiang, la quale ha segnato 123/125 (eguagliato il record in campo junior), seguita dalla greca Emmanuoela Katzouraki (121/125) e dalla svedese Vitoria Larsson (121/125). Domani, lunedì 8 dicembre, sono previste le finali.