Sport in tv oggi (venerdì 20 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 20 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli sport invernali, in particolare sulla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Di scena quest’oggi il superG sulle nevi di Val Gardena. La Saslong sarà teatro di nuove sfide e si confida nelle grandi motivazioni degli sciatori nostrani, che vorranno far bene davanti al pubblico di casa.

Allargando gli orizzonti nel Mondiale per club di volley femminile, l’Imoco Conegliano affronta le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki in una sfida da non sottovalutare. In serata poi tanto basket con gli incontri di Eurolega: la Virtus Bologna affronterà il Barcellona e si prospetta un match molto impegnativo, mentre l’Olimpia Milano se la vedrà tra le mura amiche contro il Bayern Monaco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 20 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 20 dicembre

07.55 BMX, Mondiali ad Abu Dhabi: semifinali maschili – Diretta streaming su Discovery+.

08.00 Volley femminile, Mondiale per club: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs NEC Red Rockets Kawasaki – Diretta streaming su DAZN, VBTV.

09.00 Bob, Coppa Europa a Igls (Austria): prova a quattro e a due femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Slittino, Coppa del Mondo junior a Winterberg (Germania): singolo maschile, doppio maschile, doppio femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Bakuriani (Georgia): moguls uomini/donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Skeleton, Coppa Europa a Bludenz (Austria): gara femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Snooker, World Open: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena (Italia): superG maschile – Diretta tv su Rai2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Tennis, Next Gen ATP Finals a Gedda (Arabia Saudita): sessione diurna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su Skygo e su NOW.

12.10 Freestyle, Coppa del Mondo a San Candido (Italia): skicross uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.05 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Germania): Mass Start 5 km donne – Diretta streaming su Discovery+.

13.40 Freccette, Mondiali 2024 – Diretta streaming su DAZN.

13.40 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Germania): Mass Start 10 km uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Skeleton, Coppa Europa a Bludenz (Austria): gara maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Le Grand Bornard (Francia): 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN.

14.25 BMX, Mondiali ad Abu Dhabi: semifinali femminili – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): HS98 donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): HS98 uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.10 Pattinaggio artistico, Campionato italiano a Varese: rhythm dance – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Tennis, Next Gen ATP Finals a Gedda (Arabia Saudita): sessione serale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su Skygo e su NOW.

17.25 Pattinaggio artistico, Campionati italiani a Varese: short program individuale donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.25 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Engelberg (Svizzera): qualificazioni HS140 uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Golf, PNC Championship: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu vs Efes – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): halfpipe uomini/donne – Diretta tv Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, RaiPlay Sport 1 e su DAZN.

19.00 Pattinaggio artistico, Campionati italiani a Varese: short program individuale uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Pallanuoto, Serie A1: Posillipo vs SC Quinto – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Rugby, Serie A Elite: Emilia vs Mogliano – Diretta streaming su Federugby.it e sul canale YouTube FIR.

20.00 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Valencia vs Lietkabelis – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Pattinaggio artistico, Campionati italiani a Varese: short program coppie – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Avellino vs Came Treviso – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Benevento vs Manfredonia – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: L84 vs Active Network – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Sala Consilina vs Italservice Pesaro – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayern Monaco vs Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Salernitana vs Brescia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Cavese vs Benevento – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Ascoli vs SPAL – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Alcione vs Atalanta U23 – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Monopoli vs Turris – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Lucchese vs Pineto – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Pontedera vs Legnago – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Verona vs Milan – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Girona vs Valladolid – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Bayern – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.