LIVE Conegliano-NEC Red Rockets Kawasami, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: giapponesi da non sottovalutare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sfida del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e Nec Red Rockets Kawasaki. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia, e Milano, che va a caccia del suo primo trofeo internazionale e del primo alloro dell’ultima fase della sua storia. La Numia Milano è inserita nel girone A con le brasiliane del Gerdau Minas, le campionesse di Cina del Tianjin Bohai Bank e le egiziane dello Zamalek Sporting Club. Conegliano, invece, è inserito nel girone B con le brasiliane del Dentil Praia Clube, battute nettamente ieri notte 3-0 nel match di esordio delle venete, le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh, avversarie odierne della squadra di Santarelli, e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki, campionesse d’Asia.

L’Imoco Conegliano è la favorita numero uno per la vittoria di questo torneo che ha già vinto due volte. La squadra di Santarelli deve però sistemare la questione qualificazione nella sfida di oggi con le campionesse di Giappone. Serve un set per il primo posto e anche con la sconfitta 0-3 le venete sarebbero certe della qualificazione ma siamo nell’ordine delle ipotesi più remote. In mattinata la Prosecco Doc Imoco saprà anche se le toccherà il derby con Milano già in semifinale nel caso molto probabile che conquistati il primo posto nel girone.

La terza sfida vedrà di fronte le venete e la squadra giapponese del Nec Red Rockets Kawasaki. Le nipponiche l’anno scorso hanno vinto le due competizioni più importanti, la Asian Champions League e il campionato giapponese. Quest’anno non è iniziata benissimo la stagione per le Red Rockets, che in campionato viaggiano al quarto posto con 11 successi e cinque sconfitte, l’ultima delle quali nell’ultima giornata al tie break sul campo del Kurobe Aqua Fairies. La squadra nipponica è allenata da Takayuki Kaneko ed è composta quasi esclusivamente da giocatrici nipponiche con un paio di eccezioni. Tsukasa Nakagawa, arrivata nel 2023 dal Tokai Mermaids, è affiancata in regia da Yuka Sawada, 29 anni, alla nona stagione con questa maglia. La questione dell’opposta titolare è a due, con la brasiliana Lorrayna, nel giro della Nazionale, arrivata quest’anno da Bergamo, che contende il posto a Yukiko Wada, arrivata quest’anno dall’IT Marvellous.

Le bande titolari sono Ai Hirota, 19 anni, al Kawasaki dal 2022, e la thailandese Hongjot Aicharaporn, approdata al Red Rockets lo scorso anno dopo l’esperienza al Belediyesi in Turchia. In panchina ci sono Hiruko Sasaki, proveniente dal Torai Mermaids, e Yoshino Sato, che arriva dall’University of Tsukuba. Le centrali titolari sono Nichika Yamada, all’ottava stagione con la maglia del Red Rockets, e la 32enne Haruyo Shimamura, al club giapponese dal 2010. In panchina ci sono Moeka Kinoe, alla sesta stagione con il Red Rockets, e Kasumi Nojima, 27 anni, da sei stagioni al Red Rockets. I liberi sono Sayaka Naikuzono, ex NIFS, alla terza stagione in forza al Red Rockets, e Riko Fujii.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE terza e ultima sfida del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e Nec Red Rockets Kawasaki, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 8.00!