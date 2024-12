LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket in DIRETTA: entra nel vivo la corsa per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 17° turno di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Bayern Monaco. Per chiudere il girone d’andata c’è una sfida dalla storia recente particolarmente importante.

Qualunque tifoso dell’Olimpia, infatti, può ben ricordare quanto accaduto tre anni fa: in tempo di Covid, con il Forum che era chiuso al pubblico, Milano giocò proprio contro i bavaresi la serie di quarti di finale che poteva valere le Final Four per la prima volta dopo 29 anni. Una serie dall’esito incerto, quasi drammatico, ma che alla fine arrise all’Olimpia in gara-5. E poi, nelle Final Four, il club meneghino arrivò a un nonnulla da un’incredibile finale.

Per il momento in quota Bayern l’unica assenza sicura è quella di Vladimir Lucic, atteso di ritorno a gennaio, mentre non si sa bene cosa ne sia di Oscar da Silva. Da capire la disponibilità di tutti i giocatori, per la quale Messina, come vedremo, ha aperto degli spiragli. Quelli che si affrontano sono i due migliori attacchi dell’Eurolega, ma per l’EA7 il compito è complicato dal fatto che il Bayern in casa, in Europa, ancora non ha perso.

Così Ettore Messina alla vigilia dal sito societario: “Abbiamo avuto un giorno in più del solito per recuperare energie e capire se Leandro Bolmaro e Josh Nebo potranno aiutarci in questa partita con il Bayern. Eravamo molto contenti dopo la vittoria di Barcellona e ovviamente non siamo contenti di quello che è successo ad Atene. Ma questa è una stagione molto lunga e complessa, per cui dobbiamo solo guardare a questa partita in cui affronteremo una squadra che ha un attacco eccellente, equilibrata e ben organizzata da Coach Herbert. Siamo anche felici di rivedere due giocatori speciali, Shabazz Napier e Johannes Voigtmann, che con noi sono stati protagonisti di due scudetti”.

La palla a due tra Olimpia Milano e Bayern Monaco verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!