LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: se Wierer aggiusta la mira…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Le Grand Bornand, seconda gara della terza tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025. Si apre anche per le donne dopo il successo a sorpresa di Uldal ieri nella gara maschile, la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon con una gara molto importante per lo sviluppo della stagione sia della Coppa stessa, sia della squadra italiana che è ancora a caccia del primo podio stagionale.

La località transalpina sta cercando di diventare un appuntamento fisso del massimo circuito, giunto su queste nevi solo in tempi recenti. Nel 2024 il poligono dell’Alta Savoia ospiterà appuntamenti validi per la Sfera di cristallo per la sesta volta nella storia, dopo averlo già fatto nel 2013, 2017, 2019, 2021 e 2022. Proprio due anni orsono, le competizioni furono caratterizzate da situazioni anomale legate alla pista, dinamiche peraltro già capitate in precedenza. L’organizzazione è peraltro prossima a un esame di maturità, poiché lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è destinato a essere la location dei Giochi olimpici 2030. Mancano poco più di cinque anni e bisognerà farsi trovare pronti all’evento più prestigioso in assoluto nell’ambito degli sport invernali.

Finora le due sprint disputate hanno emesso verdetti in parte inattesi anche se le due vincitrici, la ceca Marketa Davidova e la tedesca Franziska Preuss, sono tutt’altro che sorprese visto che hanno vinto anche in passato in questo format. Resta il fatto che nè Francia, nè Norvegia, nè Italia, nè Svezia, le nazioni leader delle ultime stagioni, hanno ancora vinto in questo format in stagione e dunque cercheranno di ottenere il primo successo stagionale. La corsa per la Coppa del Mondo è ancora ovviamente apertissima e non solo alle atlete che al momento guidano la classifica, Preuss, Jeanmonnot, E. Oeberg le prime tre. Simon, Braisaz, la stessa Wierer, Tandrevold, Voigt e, perchè no, anche Davidova potrebbero inserirsi nelle posizioni che contano della graduatoria.

Dorothea Wierer è chiamata ad un week end di qualità soprattutto al tiro perchè le scorse settimane hanno detto che sugli sci è competitiva ma il podio è mancato soprattutto per la scarsa precisione al poligono. L’azzurra rischia di chiudere il 2024 senza podi in coppa del Mondo e sarebbe la prima volta dopo tanto tempo. La possibilità di vederla tra le prime tre posizioni sulla neve francese, però, esiste e l’italiana non farà mancare impegno e determinazione. In casa Italia manca, si spera per l’ultima volta, Lisa Vittozzi, e quindi in gara ci saranno Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola e Martina Trabucchi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Le Grand Bornand, seconda gara della terza tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 in programma oggi, venerdì 20 dicembre, alle ore 14.20. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!