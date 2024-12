LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: Deromedis prosegue la ricerca della solidità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di skicross di San Candido, gara valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025. Sulle nevi italiane spazio al quarto appuntamento stagionale con la pattuglia azzurra che proverà a ben figurare dinanzi al pubblico di casa.

In casa Italia occhi puntati al maschile su Simone Deromedis, che cerca di brillare in quanto a continuità. L’azzurro ha colto già due podi nei primi appuntamenti stagionali, strappando l’ottavo crono in qualificazione. Saranno della partita anche Dominik Zuech e Davide Cazzaniga. Tra i favoriti il tedesco Florian Wilmsmann e lo svizzero Ryan Regez, oltre ai transalpini Terence Tchiknavorian, Alexis Jay e Youri Duplessis.

In campo femminile le speranze italiane sono riposte esclusivamente in Jole Galli. La nativa di Samedan ha ben impressionato in avvio di stagione al rientro dopo l’infortunio che le ha causato un anno di stop forzato. La livignasca ha ottenuto il terzo tempo nelle eliminatorie alle spalle della svizzera Talina Gantenbein e della canadese India Sherret.

Le fasi finali della gara di skicross di San Candido inizieranno alle 12.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!