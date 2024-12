LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: Casse e gli azzurri outsider, incognita meteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG maschile sulla pista Saslong in Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

Le condizioni meteo sono un’incognita: come ha riferito nell’intervista della vigilia ieri Christof Innerhofer, la sensazione è che oggi la pista sia molto umida viste le temperature tutt’altro che basse, mentre domani si gareggerà sul barrato visto che si scenderà decisamente sotto zero.

Il favorito è Marco Odermatt che a Beaver Creek è partito forte con la vittoria in supergigante e il secondo posto in discesa. Le prove cronometrate sono state un po’ altalenanti con la seconda posizione nella prima delle due e la quarantesima nella seconda. Sulla Saslong ancora la prima vittoria per il fenomeno svizzero deve arrivare sia in discesa che in superG e lo scorso anno arrivarono due terzi posti.

I principali avversari sono Cyprien Sarrazin e Vincent Kriechmayr: il francese ha iniziato la stagione di superG con il secondo posto di Beaver Creek e ha concluso le prove entrambe in quinta posizione. In Val Gardena nessun podio, ma due quarti posti l’anno scorso e la voglia di prendersi la prima top 3. Dall’altra parte l’austriaco sta entrando mano a mano in forma e le vittorie in questo contesto sono ben tre in carriera, di cui l’ultima nel 2023 proprio in superG.

L’ambizione però c’è anche da parte degli italiani: Mattia Casse ha brillato nelle prove cronometrate e ha lanciato un segnale di presenza a tutti, candidandosi per un bel risultato dopo il podio in discesa di un paio di anni fa. Poi c’è Dominik Paris che dopo un lungo rapporto conflittuale ha fatto amicizia nella scorsa stagione vincendo per la prima volta in carriera sulla Saslong, ma probabilmente per un grande risultato in superG manca qualcosa dal punto di vista tecnico. Occhio anche a Florian Schieder, una possibile rivelazione come Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer che nelle prove cronometrate è apparso quasi ringiovanito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del superG maschile sulla pista Saslong in Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Si comincia alle 11.45, buon divertimento!