Sport in tv oggi (giovedì 19 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 19 dicembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Coppa Italia e la Conference League maschili, il volley con la Champions League maschile ed il Mondiale per Club femminile, il biathlon con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.

Alle ore 12.30 italiane si gioca Milano-Zamalek, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile: dopo aver battuto le brasiliane del Gerdau Minas ed aver perso contro le cinesi del Tianjin Bohai Bank, la formazione lombarda se la dovrà vedere contro le egiziane in quella che è l’ultima partita della Pool B.

Nella quarta sfida del girone di Champions League di volley maschile, al PalaBarton, Perugia giocherà alle ore 20.00 contro i francesi del Saint Nazaire: per gli umbri la sfida con i francesi potrebbe non rappresentare un ostacolo insormontabile, ma le fatiche iniziano a farsi sentire.

Prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025: sulle nevi di Annecy-Le Gran Bornard, in Francia, assisteremo alla 10 km sprint maschile, nella quale gli atleti cercheranno di trovare prestazione sugli sci stretti e nello stesso tempo precisione nelle serie di tiro sui due poligoni.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 19 dicembre

09.35 Cricket femminile, Europei T10: 5a giornata round robin – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Bakuriani: qualificazioni moguls maschili – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: 2a giornata, sessione pomeridiana – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, fino alle 14.00 anche su Sky Sport Uno

12.30 Volley femminile, Mondiale per club: Milano-Zamalek – DAZN, VBTV

12.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo Innichen: qualificazioni skicross femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Innichen: qualificazioni skicross maschile – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau: PCR femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.15 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand: 10 km sprint maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau: PCR maschile – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: 2a giornata, sessione serale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

17.35 Sci freestyle, Coppa del Mondo Copper: qualificazioni halfpipe femminile – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Basket femminile, EuroCup: Sopron-Sesto San Giovanni – YouTube FIBA Basketball

19.00 Volley, CEV Cup: Trento-Benfica – EuroVolley TV

19.00 Ciclismo, presentazione percorso Vuelta 2025 – discovery+

19.40 Sci freestyle, Coppa del Mondo Copper: qualificazioni halfpipe maschile – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Volley, Champions League: Perugia-Saint Nazaire – Sky Sport Arena, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

20.30 Basket femminile, EuroCup: Girona-Campobasso – YouTube FIBA Basketball

20.30 Volley, Challenge Cup: Civitanova-Karadjordje – Nessuna copertura tv / streaming

21.00 Calcio, Coppa Italia: Inter-Udinese – Italia 1, Mediaset Infinity

21.00 Calcio, Conference League: Vitoria Guimaraes-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW