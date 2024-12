LIVE Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique, Champions League volley in DIRETTA: vincere per ipotecare il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique, partita di Champions League di volley, partita valevole per la 4° giornata della fase a gironi.

I padroni di casa, allenati da Angelo Lorenzetti, ospitano i campioni in carica di Francia del Saint Nazaire, città posta nel dipartimento della Loira Atlantica nel nord-ovest del Paese, al PalaBarton del capoluogo umbro.

La franchigia italiana, nel match d’andata, si è imposta contro i transalpini per 3-0 con il punteggio di 25-17; 25-20; 25-13. Non un periodo d’oro quello del team allenato da Fulvio Bertini: persa la Supercoppa francese contro il Montpellier e 11º posizione in campionato con 13 punti.

Perugia, invece, si presenta all’appuntamento con il Saint Nazaire da capolista della Pool D con 3 vittorie su 3 nel girone. I Campioni d’Italia, infatti, oltre allo strepitoso risultato contro i francesi, hanno vinto sia il primo incontro della massima lega europea contro i cechi del Budejovice per 3-0 sia la trasferta in casa turca dell’Halkbank Ankara, sempre per 3-0. Tuttavia, le tante partite e le molte trasferte stanno iniziando a farsi sentire per i ragazzi di Lorenzetti. Una tra tutte quella di domenica scorsa contro Verona, vinta al tie-break dalla formazione umbra.

La qualificazione alla fase finale della Champions League di volley, ricordiamo, è riservata alle prime classificate dei 5 gironi. Le seconde e la miglior terza, invece, dovranno vedersela ai play off per giocarsi un posto alle finali. I padroni di casa vanno alla ricerca del 4° successo consecutivo in stagione nella maggiore coppa europea.

Arbitrerà l’incontro Paul Catalin Szabo-Alexi con Benedikt Geukes.

Il fischio d’inizio è fissato alle 20:00 di questa sera. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale azione per azione dell’incontro. Non ci resta che darvi appuntamento a questa sera e augurarvi buon divertimento!