LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: Giacomel e gli azzurri aggiusteranno la mira?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile valida per la 3^ tappa di Coppa del Mondo di Biathlon maschile da Annecy-Le Grand Bornand, ultima competizione nel format prima del 2025.

Johannes Bø ha ritrovato successo nel suo format preferito ad Hochfilzen, in Austria, dove si è anche appropriato del pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo. Ad inseguirlo, ancora a vista del più forte del team norvegese, c’è il compagno di Nazionale Sturla Holm Laegreid, numeri alla mano il miglior tiratore del circuito. Il campione iridato nel format ha fin qui colpito il 96% dei bersagli in gare individuali, qualcosa di oggettivamente clamoroso.

Alle loro spalle, con già un distacco di 58 punti c’è il primo dei francesi, in grande forma in questo inizio di stagione 2024-25. Emilien Jacquelin precede infatti di poche lunghezze Eric Perrot, i due cercheranno di capitalizzare il calore della folla transalpina per cercare di tenere viva una corsa alla Generale che sembra già un affare tutto scandinavo. Gli altri atleti di casa temibili sono Fillon–Maillet e Fabien Claude. Occhio anche a Sebastian Samuelsson, quinto e costantemente tra i migliori sugli sci. Vorranno essere della partita anche il baby fenomeno Uldal; Sørum; Strømsheim e Christiansen. Non gareggia in Francia il campione mondiale in carica nella sprint, Tarjei Bø.

Gli azzurri potranno contare in Tommaso Giacomel, che scatterà con il numero 50 e sarà l’ultimo azzurro al via quest’oggi. Il talendo di Imer guida un gruppo che ha tutto sommato corso bene in Austria, che si è distinta soprattutto in un’ottimo risultato di squadra nella sprint. Vedremo se oggi si riuscirà a confermare quanto di buono fatto vedere nella gara di venerdì scorso: ci proveranno Didier Bionaz (22); Lukas Hofer (26) e Daniele Cappellari (29).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sprint maschile di Annecy-Le Grand Bornand, che aprirà la tappa francese, ultima dell’anno solare 2024. Il primo atleta al via sarà l’ucraino Bogdan Tsymbal alle 14:20, vi aspettiamo!