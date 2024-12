A che ora il biathlon oggi in tv, Sprint Le Grand Bornand 2024: startlist, programma, streaming

Oggi, giovedì 19 dicembre, prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Sulle nevi di Annecy-Le Gran Bornard (Francia) assisteremo alla Sprint maschile, che darà il via alle danze. 10 km nei quali gli atleti cercheranno di trovare prestazione sugli sci stretti e nello stesso tempo precisione nelle serie di tiro sui due poligoni.

In casa Italia si andrà a caccia di un riscatto dopo aver faticato non poco nelle prime due apparizioni. Il problema principale degli azzurri sono state proprio le sessioni di tiro nelle quali gli errori hanno finito per affossare delle buone prestazioni nelle frazioni di fondo. Bisognerà anche vedere quale sarà stata la capacità di recupero, dal momento che l’appuntamento di Hochfilzen (Austria) si è concluso pochi giorni fa.

A essere chiamati in causa saranno Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Daniele Cappellari. Il più atteso è il 25enne trentino che, sugli sci, ha fatto vedere cose molto interessanti, al pari della velocità di rilascio colpi in alcune circostanze al poligono. Tuttavia, i problemi soprattutto nelle serie in piedi andranno assolutamente risolti e si spera che in questa gara si possa trovare il tanto agognato “zero”.

La 10 km Sprint maschile, valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025, in andrà in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) a partire dalle 14.20. La cura della trasmissione televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI

Giovedì 19 dicembre

Ore 14.20 10 km Sprint maschile ad Annecy-Le Grand Bornand (Francia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA SPRINT MASCHILE BIATHLON A LE GRAND BORNAND

Diretta tv: Eurosport1 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SPRINT MASCHILE BIATHLON A LE GRAND-BORNAND

1 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 14:20:30 1

2 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:21:00

3 SEPPALA Tero FIN 1996 14:21:30

4 ZAHKNA Rene EST 1994 14:22:00

5 GUNKA Jan POL 2002 14:22:30

6 CLAUDE Emilien FRA 1999 14:23:00

7 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:23:30

8 YAN Xingyuan CHN 1996 14:24:00

9 CLAUDE Florent BEL 1991 14:24:30

10 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:25:00

11 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:25:30

12 NELIN Jesper SWE 1992 14:26:00

13 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:26:30

14 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:27:00

15 EDER Simon AUT 1983 14:27:30

16 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:28:00 B

17 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:28:30 1

18 HORN Philipp GER 1994 14:29:00 B

19 GERMAIN Maxime USA 2001 14:29:30 1

20 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 14:30:00 B

21 PLANKO Lovro SLO 2001 14:30:30 1

22 BIONAZ Didier ITA 2000 14:31:00 B

23 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:31:30 1

24 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:32:00 B

25 MARECEK Jonas CZE 2001 14:32:30 1

26 HOFER Lukas ITA 1989 14:33:00 B

27 KUEHN Johannes GER 1991 14:33:30 1

28 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:34:00 B

29 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 14:34:30 1

30 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:35:00 B

31 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:35:30 1

32 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:36:00 B

33 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:36:30 1

34 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:37:00 B

35 TODEV Blagoy BUL 2001 14:37:30 2

36 LANGER Thierry BEL 1991 14:38:00 B

37 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:38:30 2

38 STRELOW Justus GER 1996 14:39:00 B

39 BRANDT Viktor SWE 1999 14:39:30 2

40 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:40:00 B

41 KRCMAR Michal CZE 1991 14:40:30 2

42 ULDAL Martin NOR 2001 14:41:00 B

43 BADACZ Konrad POL 2003 14:41:30 2

44 PERROT Eric FRA 2001 14:42:00 R

45 KAISER Simon GER 1999 14:42:30 2

46 SOERUM Vebjoern NOR 1998 14:43:00 R

47 INVENIUS Otto FIN 2000 14:43:30 2

48 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:44:00 R

49 DOVZAN Miha SLO 1994 14:44:30 2

50 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:45:00 R

51 STALDER Sebastian SUI 1998 14:45:30 2

52 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:00 R

53 JAKOB Patrick AUT 1996 14:46:30 2

54 b WRIGHT Campbell USA 2002 14:47:00 R

55 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:47:30 2

56 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:48:00 R

57 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:48:30 2

58 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:49:00 R

59 BUTA George ROU 1993 14:49:30 2

60 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:50:00 R

61 SIIMER Kristo EST 1999 14:50:30 2

62 NAWRATH Philipp GER 1993 14:51:00 R

63 DOHERTY Sean USA 1995 14:51:30 2

64 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:52:00 R

65 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:52:30 2

66 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:53:00 R

67 LEITNER Felix AUT 1996 14:53:30 2

68 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:54:00 R

69 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:54:30 2

70 FAK Jakov SLO 1987 14:55:00 R

71 COLTEA George ROU 2000 14:55:30 3

72 KULBIN Jakob EST 2005 14:56:00

73 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:56:30

74 RANTA Jaakko FIN 1997 14:57:00

75 BROWN Jake USA 1992 14:57:30

76 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 14:58:00

77 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:58:30

78 IVARSSON Anton SWE 2001 14:59:00

79 MUELLAUER Fabian AUT 2003 14:59:30

80 VIDMAR Anton SLO 2000 15:00:00

81 ADAMOV Simon SVK 2004 15:00:30 G

82 GU Cang CHN 2002 15:01:00

83 PLETZ Logan CAN 2000 15:01:30

84 USOV Mihail MDA 1996 15:02:00

85 ZAWOL Marcin POL 2002 15:02:30

86 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:03:00

87 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 15:03:30

88 MACKINE Jokubas LTU 2000 15:04:00

89 KURALES Vadim KAZ 2002 15:04:30

90 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:05:00

91 CIGAK Nikita LTU 2002 15:05:30

92 FLORE Raul ROU 1997 15:06:00

93 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:06:30

94 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:07:00

95 KEHVA Mark-Markos EST 2004 15:07:30

96 SINAPOV Anton BUL 1993 15:08:00

97 DANUSER Dajan SUI 1996 15:08:30

98 CHOI Dujin KOR 1995 15:09:00

99 MISE Edgars LAT 1998 15:09:30

100 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 15:10:00

101 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:10:3