LIVE Milano-Zamalek Sporting, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la qualificazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sfida del girone del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Numia Milano e Zamalek Sporting Club. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia, e Milano, che va a caccia del suo primo trofeo internazionale e del primo alloro dell’ultima fase della sua storia. La Numia Milano è inserita nel girone A con le brasiliane del Gerdau Minas, battute dalle lombarde al debutto, le campionesse di Cina del Tianjin Bohai Bank, che ieri hanno sconfitto nettamente la Numia, e le avversarie odierne, le egiziane dello Zamalek Sporting Club.

La Numia Milano arriva a questo incontro all’indomani della netta sconfitta contro la squadra cinese che ha spento gli entusiasmo in casa milanese, dopo il bell’esordio contro il Gerdau Minas. Lo Zamalek SC, campione d’Africa non dovrebbe certo rappresentare un ostacolo insormontabile per Egonu e compagne ma, in caso di vittoria, a meno di sorprese, la squadra milanese si ritroverebbe di fronte in semifinale al Prosecco Doc Imoco Conegliano, contro cui ha perso al tie break sia nella finale di Champions League lo scorso anno che nella finale di Supercoppa quest’anno.

La terza rivale delle milanesi è la squadra egiziana dello Zamalek Sporting Club. Campione d’Africa, seconda nell’Egyptian League, campionato che vede in questa stagione la squadra egiziana in testa a punteggio pieno. La squadra egiziana è allenata da Ahmed Fathy. La formazione nordafricana nei primi due incontri del girone ha sempre perso: 3-0 contro il Tianjin Bohai Bank e 3-0 ieri contro il Gerdau Minas. Le alzatrici sono Shorouk Mahmoud, arrivata quest’anno dall’Al Ahli, e Hana Sanad, da tre anni allo Zamalek. L’opposta è l’unica straniera, Milca Lubieska Da Silva, 36 anni, ex Halmstad in Svezia. Le schiacciatrici sono Tokkallah Eassa Medhat, approdata in estate dall’El Shams, Mariam Metwally, al terzo anno nella squadra egiziana, Sabine Hassan, arrivata dall’Al Zulfi in estate, e la 23enne Hana Elmasry, al terzo anno allo Zamalek.

In banda ci sono Maya Mamdouh, classe 1998, lo scorso anno all’Al Zulfi, Mariam Metwally, arrivata dall’Al Ahli nell’estate del 2022, 26 anni, Sabine Hassan, lo scorso anno all’Al Zulfi, e Hana Elmasry, 23 anni, prodotto del vivaio locale. Le centrali sono Nada Morgan, arrivata lo scorso anno dallo Shooting ClubSporting, Farida Elaskalany, 29 anni, prelevata dall’Al Ahli nel 2022, Farida Elnady, 20 anni, prodotto del vivaio locale, e Dalia Morshedy, approdata dallo Shooting Club nel 2022. I liberi sono Mariam Mostafa, arrivata nel 2022 dall’Al Ahli, e Icel Nadim, all’ottava stagione allo Zamalek.

si parte alle ore 12.30!