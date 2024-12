Sci di fondo, Svezia I vince la team sprint tl femminile di Davos. Italia II nona

A Davos, in Svizzera, si è aperta con la team sprint femminile in tecnica libera la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: la vittoria va a Svezia I di Emma Ribom e Jonna Sundling, mentre per quanto riguarda le coppie azzurre è nona Italia II di Nadine Laurent e Federica Cassol, e chiude 14ma Italia I di Caterina Ganz e Nicole Monsorno.

Il successo va a Svezia I di Emma Ribom e Jonna Sundling, che vince in 15’54″31 e si impone praticamente per distacco, dato che la Norvegia di Astrid Oeyre Slind e Kristin Austgulen Fosnaes, seconda, accusa un ritardo di 3″77, bruciando all’arrivo Svizzera I di Anja Weber e Nadine Faehndrich, terza a 4″54. Resta ai piedi del podio Germania I a 4″98, mentre il Canada è quinto a 5″22, davanti a Finlandia I, sesta a 5″61.

Dietro al quintetto che si è giocato la piazza d’onore arriva Stati Uniti I, settima a 9″45, mentre l’ottavo posto va alla Francia, staccata di 16″46. Italia II di Nadine Laurent e Federica Cassol arriva a soli 0″09 dalla Francia e si piazza nona a 16″55, mentre completa la top ten Germania II, decima a 17″41.

Fuori dalle prime 10 l’Estonia 11ma a 18″87, Finlandia II, 12ma a 19″25, e Svizzera II, 13ma a 20″05. Più staccata Italia I di Caterina Ganz e Nicole Monsorno, che si classifica 14ma a 42″54, precedendo soltanto Svezia II, 15ma ed ultima a 49″29.