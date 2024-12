Biathlon, Dorothea Wierer in top10 nella sprint di Hochfilzen nonostante 2 errori. Preuss spunta a sorpresa

La 7.5 km sprint femminile disputata ad Hochfilzen, in Austria, ha aperto la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: la vittoria è andata alla tedesca Franziska Preuss, che ha preceduto la transalpina Sophie Chauveau e la norvegese Karoline Offigstad Knotten. Tra le azzurre la migliore è stata Dorothea Wierer, nona, bene anche Hannah Auchentaller, 12ma. A punti pure Michela Carrara, 28ma, e Samuela Comola, 37ma, infine si sono qualificate alla pursuit di domani anche Beatrice e Martina Trabucchi, rispettivamente 50ma e 55ma.

Successo della teutonica Franziska Preuss, che nonostante un errore in piedi si impone in 21’06″0, andando a precedere due atlete con 10/10 al tiro: la transalpina Sophie Chauveau chiude alla piazza d’onore a 7″7, mentre la norvegese Karoline Offigstad Knotten sale sul gradino più basso del podio a 10″1. Più staccata l’altra transalpina Lou Jeanmonnot, quarta con un errore nella seconda serie, staccata di 22″3, che precede l’altra tedesca Selina Grotian, quinta a 30″2 con un errore a terra. Seguono la transalpina Justine Braisaz Bouchet, sesta a 31″1 (2 errori), la ceca Marketa Davidova, settima a 36″4 (1 bersaglio mancato), e la slovena Anamarija Lampic, ottava a 38″5 nonostante il 7/10 complessivo al tiro.

Nono posto per Dorothea Wierer, la quale fa 5/5 nella serie prona, ed esce al secondo posto dopo il primo poligono, salvo commettere due errori in piedi e chiudere a 40″2 dalla vetta. Dodicesimo posto, grazie al 10/10 al tiro, per Hannah Auchentaller, attardata di 44″7. Vanno a punti anche Michela Carrara (8/10 al tiro), 28ma a 1’09″6, e Samuela Comola, 37ma a 1’23″1 (1 errore in piedi), infine si qualificano alla pursuit di domani pure Beatrice e Martina Trabucchi, rispettivamente 50ma a 1’48″5 (1 bersaglio mancato nel poligono a terra) e 55ma a 1’55″9 (2 errori nella serie prona).

In classifica generale la teutonica Franziska Preuss si porta in testa con 260 punti, scavalcando la svedese Elvira Oeberg, seconda con 246, mentre si conferma terza la transalpina Lou Jeanmonnot a quota 206, infine Dorothea Wierer sale in 12ma piazza con 109. Nella graduatoria di specialità la stessa Preuss prende la vetta con 145 punti, scalzando la ceca Marketa Davidova, seconda con 131, mentre la norvegese Karoline Offigstad Knotten si issa in terza piazza con 115, infine la miglior azzurra è sempre Wierer, la quale si porta al nono posto a quota 64.