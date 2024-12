Sci alpino, Brignone e Bassino in gara con Lindsey Vonn anche nei superG di Copper Mountain

La cancellazione della tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino prevista a Tremblant, in Canada, impreziosisce la startlist dei due super-G FIS in programma quest’oggi a Copper Mountain, negli USA: saranno sei le azzurre in gara assieme alla statunitense Lindsey Vonn, tra le 32 iscritte ad entrambe le prove.

Saranno presenti in entrambe le gare, in casa Italia, Roberta Melesi, Marta Bassino, Federica Brignone, Vicky Bernardi, Nadia Delago e Sara Thaler: secondo quanto riportato al momento dal sito ufficiale della FIS, i due super-G di oggi, a differenza delle due discese di ieri, non saranno validi per i punti FIS, né per i punti per essere eleggibili per le Olimpiadi 2026.

Altri nomi di spicco in gara nei due super-G, con partenze previste alle 15.45 ed alle 16.30 (orari italiani), saranno quelli delle elvetiche Michelle Gisin, Joana Haehlen e Jasmina Suter, nonché quelli delle transalpine Romane Miradoli e Laura Gauche.