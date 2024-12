Sci alpino, colpo di scena: anche Brignone e Bassino in gara nella discesa FIS con Lindsey Vonn!

Lindsey Vonn farà il proprio ritorno in gara nella giornata odierna: a oltre cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, una delle sciatrici più forti di tutti i tempi si presenterà nuovamente al cancelletto di partenza. La fuoriclasse statunitense ha selezionato le gare FIS di Copper Mountain per tornare ad ammaliare il pubblico, con il chiaro intento di ottenere risultati degni di nota e abbassare il punteggio FIS, in modo da poter presto tornare a competere anche in Coppa del Mondo.

Il programma odierno è intensissimo nella località del Colorado con una prova cronometrata e due discese libere, una dietro l’altra: ricordiamo che è necessario portare a termine la prova per fare in modo che si possano disputare le due gare, visto che quella di ieri era stata cancellata. Riflettori puntati sulla tre volte medagliata alle Olimpiadi (oro in discesa a Vancouver 2010) e detentrice di quattro Sfere di Cristallo generali, ma ci sarà anche tanta Italia sulle nevi americane.

Considerando che i due giganti di Coppa del Mondo in programma a Mont Tremblant sono stati cancellati a causa della poca neve e delle alte temperature, molte azzurre hanno deciso di spostarsi a Copper Mountain e prendere parte a questo evento. Su tutte spiccano Federica Brignone e Marta Bassino, accompagnate da Laura Pirovano, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi.

Sofia Goggia risulta assente e gareggerà direttamente il prossimo fine settimana a Beaver Creek. Attenzione ad altre atlete di rango come le svizzere Joana Haehlen e Michelle Gisin; le austriache Nina Ortlieb, Ariane Raedler, Christina Ager, Mirjam Puchner, Stephanie Venier, Cornelia Huetter, Tamara Tippler; le tedesche Kira Weidle-Winkelmann e Emma Aicher; le francesi Laura Gauche e Romane Miradoli.