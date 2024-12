Sci alpino, Lindsey Vonn lontana dalle prime in gara-2 a Copper Mountain. Brignone in top10

Dopo il deludente 24mo posto conseguito nella prima discesa libera FIS andata in scena a Copper Mountain, Lindsey Vonn si è presentata motivata al cancelletto di partenza di gara-2 con l’intento di conseguire un risultato migliore. La fuoriclasse statunitense, al suo rientro agonistico dopo quasi sei anni di inattività e scesa in pista per abbassare il proprio punteggio FIS in modo da poter prendere parte alla Coppa del Mondo, ha concluso in 27ma posizione con un ritardo di 1.53 dalla vincitrice.

La 40enne non è dunque riuscita a migliorarsi e le due prestazioni offerte oggi sulle nevi del Colorado non rappresentano per il momento un bel biglietto da visita. La quattro volte vincitrice della Sfera di Cristallo generale è lontana dalle atlete di rilievo internazionale che hanno preso parte a questo appuntamento in terra americana. La gara è stata vinta dall’austriaca Cornelia Huetter con il tempo di 1:05.99, sei centesimi meglio della tedesca Emma Aicher e con 19 di margine sulla connazionale Mirjam Puchner. Ai piedi del podio la statunitense Lauren Macuga (a 0.47) e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (a 0.52).

Federica Brignone è risultata la migliore italiana: dopo il 14mo posto nella prova d’apertura, la valdostana ha alzato un po’ il ritmo in questo secondo atto di giornata e ha concluso in settima posizione con un ritardo di 0.55 dalla vincitrice. La vincitrice del gigante di Soelden, tornata in pista dopo l’amara uscita di Killington, ha avuto modo di scaldare la gamba, prendendo questo test come un valido allenamento in vista del prossimo appuntamento di Coppa del Mondo previsto il weekend venturo a Beaver Creek (discesa libera e superG).

Non ci sono altre italiane in top-10: Nadia Delago 11ma a 0.84, Sara Thaler 12ma a 0.91, Laura Pirovano 13ma a 0.93 (dopo l’ottimo sesto posto in gara-1), Marta Bassino 32ma a 1.75 (la piemontese non ha forzato dopo la sedicesima piazza della prova precedente, ha voluto semplicemente fare un punto della situazione), Roberta Melesi 33ma a 1.79, Vicky Bernardi 34ma a 1.99. Domani (domenica 8 dicembre) si tornerà in pista per due superG.