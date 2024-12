Quando iniziano i primi tornei ATP del 2025? Date, programma, italiani iscritti

La stagione 2025 del tennis inizierà con la United Cup, che si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025. In contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.

Sono note da tempo ormai tutte le entry list dei tre tornei citati: per quanto riguarda la United Cup, per il settore maschile scenderanno in campo per rappresentare l’Italia Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Gigante.

A Brisbane, invece, saranno al via Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, infine ad Hong Kong scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che faranno coppia anche in doppio, Luciano Darderi, impegnato in doppio col britannico Cameron Norrie, e Francesco Passaro, che disputerà le qualificazioni.

I primi tre tornei del 2025 andranno a definire la classifica di lunedì 6 gennaio 2025, che verrà utilizzata per definire le 32 teste di serie degli Australian Open: Matteo Berrettini, che ha chiuso il 2024 al numero 34, è alle porte della top 32, e proprio per cercare di guadagnare posizioni prenderà parte al torneo di Brisbane.

CALENDARIO PRIMI TORNEI ATP TOUR 2025

27 dicembre-5 gennaio United Cup 2025, Perth-Sydney, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Brisbane, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Hong Kong, Hong Kong Cina