I risultati di Jasmine Paolini in World Tennis League: solo sconfitte, tranne che con Kyrgios

Ha fatto sicuramente parlare e discutere la scelta di Jasmine Paolini di andare a giocare l’esibizione della World Tennis League ad Abu Dhabi e soprattutto la coppia che si è venuta a creare ieri in doppio misto con Nick Kyrgios.

L’azzurra nell’evento degli Emirati Arabi è stata sconfitta due volte su due in singolare (si gioca su un singolo set): ieri è caduta contro Mirra Andreeva con il punteggio di 6-4, mentre giovedì scorso non è riuscita a battere Iga Swiatek malgrado tre set point e un vantaggio di 5-2, cedendo con il punteggio di 7-5. Nella stessa giornata di giovedì ha vinto in doppio con Simona Halep per 7-5 contro Badosa/Swiatek, salvo invece perdere per 7-6(5) contro Garcia/Rybakina.

La sua squadra, quella dei Kites, ha vinto la partita di giovedì contro gli Eagles, mentre ha perso quella dell’altro ieri contro i Falcons e quella di ieri contro gli Hawks, non riuscendo così ad accedere alla finale di oggi.

Oltre al successo in doppio insieme ad Halep, Paolini ha raggranellato un’altra vittoria proprio l’altro ieri in doppio misto insieme a Nick Kyrgios, battendo per 7-5 una coppia estremamente particolare come quella composta da Garcia e Shapovalov-