Tennis, Mahut bacchetta duramente Kyrgios per le continue polemiche su Sinner

Com’è ormai ben noto, la questione legata al Clostebol e Jannik Sinner ha fatto versare fiumi di inchiostro. L’altoatesino è stato immediatamente scagionato dagli organi competenti, ma diversi suoi colleghi hanno eccepito su come sia stato condotto l’iter di tale decisione. Uno di loro, invece, ha dato il via ad un vero e proprio stillicidio di accuse, offese e frecciate ad alzo zero nei confronti del numero 1 del mondo che, da par suo, ha sempre preferito non rispondere e andare avanti con la sua vita come se nulla fosse. Stiamo parlando, ovviamente, di Nick Kyrgios. L’australiano non perde occasione per sbeffeggiare il nativo di San Candido, spesso con toni davvero esecrabili.

Il mondo del tennis sta assistendo quasi silente a questi continui attacchi ma, proprio nelle ultime ore, è arrivato un distinguo importante. Il francese Nicolas Mahut, ex numero 1 del mondo in doppio, ha voluto esprimere il suo dissenso dopo le parole del nativo di Canberra che, sostanzialmente, annunciava che, in caso di sfida contro Jannik Sinner agli Australian Open, avrebbe aizzato il pubblico contro l’italiano. “…se lo affronterò a Melbourne, proverò a scatenare il caos contro di lui, mi assicurerò che ogni persona nel pubblico sia contro di lui. Trasformerei semplicemente il tutto in una rivolta assoluta. Tutto il rispetto andrebbe fuori dalla finestra e farei qualsiasi cosa per vincere”. Le sue parole, in maniera precisa.

Nicolas Mahut, ora commentatore tecnico di Eurosport, ha commentato quanto detto dall’australiano: “Kyrgios ha ovviamente diritto di avere la sua opinione sulla positività del numero 1 del mondo, ognuno infatti è libero di pensare quello che vuole. Ma per peggiorare la situazione in questo modo ce ne vuole. Non mi piacciono per nulla queste affermazioni. Ripeto, può pensarla come vuole sul tennista italiano, ma infiammare la situazione in quel modo…perché? Che senso ha? Come se non bastasse, Sinner poi non ha mai mancato di rispetto a nessuno, è il numero 1 al mondo. Non ce n’è bisogno di tutto questo”.

Il primo vero e proprio attacco del mondo del tennis a Nick Kyrgios è arrivato. L’avvicinamento agli Australian Open 2025 (inizieranno il prossimo 12 gennaio) si sta facendo sempre più rovente e Mahut ha preferito provare a gettare acqua su un fuoco che sta diventando sempre più corposo. Accadrà anche dall’altra parte?