Aumentano i contributi allo sport italiano. Più milioni per nuoto e tennis, ma il calcio resta il più ricco

Sono stati pubblicati nella serata di ieri i dati relativi ai contributi che Sport e Salute ha erogato alle varie Federazioni sportive poste sotto l’ombrello del CONI. Sebbene siano nominate anche Federazioni associate e altre questioni, comprese quelle dei gruppi sportivi dei corpi militari, ci si concentrerà qui sulle Federazioni sportive interne al CONI a tutti gli effetti.

A farla da padrone è, come di consueto, il calcio, che pur perdendo una quota dell’1,72%, rimane sempre al momento irraggiungibile per chiunque con i suoi 35 milioni di euro abbondanti ricevuti. Gli si avvicinano in parecchi, a partire dalla pallavolo, che supera quota 17 milioni con un aumento del 3,4%.

Molto vicino il nuoto, con il 13,91% guadagnato e la quota 17 milioni sfiorata, mentre a fare un gran balzo è l’accoppiata tennis-padel (perché sono state riunite sotto un’unica federazione, con la FIT diventata recentemente FITP), che sale sopra i 14 milioni con un 15% in più, stessa percentuale guadagnata da ginnastica, vela, e con margini assoluti inferiori tennistavolo, triathlon, arrampicata sportiva, biliardo e bowling e Federkombat.

Tra i maggiori cali, invece, ci sono quelli della motonautica (-10%) e del badminton (-7,82%). La massima parte delle discese, comunque, è minimale e sostanzialmente su parametri praticamente uguali se rapportati al 2024.

Questa la distribuzione dei parametri ottenuta per il 2024: crescita del movimento sportivo, merito sportivo ed efficientamento gestionale, con quest’ultimo che ha assunto una quota totale di 1,5 milioni includendo l’indice di sostenibilità.

Di seguito la distribuzione dei 300.879.333 milioni di euro alle federazioni sportive, un numero maggiore di 11.5 rispetto al 2024 per una percentuale del 3,8%.

Calcio 35.235.965 (-1,72%)

Pallavolo 17.080.283 (+3,4%)

Nuoto 16.839.489 (+13,91%)

Atletica leggera 14.890.298 (-1,72%)

Tennis e padel (14.026.305 (+15%)

Sport invernali 12.548.319 (-0,92%)

Pallacanestro 10.384.752 (+1,83%)

Scherma 10.128.052 (+8,8%)

Ginnastica 10.082.146 (+15%)

Ciclismo 9.650.303 (-1,72%)

Judo, lotta, karate 8.137.860 (-1,72%)

Tiro a volo 7.192.291 (+2,87%)

Sport del ghiaccio 6.983.352 (+0,42%)

Vela 6.503.923 (+15%)

Rugby 6.306.288 (+5,69%)

Canottaggio 6.191.746 (-1,72%)

Sport equestri 5.514.691 (-1,72%)

Pugilistica 5.436.573 (-1,72%)

Canoa kayak 5.328.387 (+12,46%)

Taekwondo 5.217.058 (+11,42%)

Baseball softball 5.038.302 (-1,41%)

Pesistica 4.936.971 (-0,74%)

Pentathlon moderno 4.912.341 (+9,48%)

Motociclistia 4.825.669 (-1,72%)

Tiro con l’arco 4.808.859 (-1,72%)

Sport rotellistici 4.706.247 (+4,74%)

Golf 4.642.027 (+7,2%)

Pesca sportiva e subacquea 4.272.910 (-1,72%)

Tiro a segno 4.067.312 (-0,91%)

Bocce 3.584.528 (-1,72%)

Tennistavolo 3.561.171 (+15%)

Triathlon 3.280.237 (+15%)

Sci nautico/wakeboard 3.053.599 (-1,72%)

Pallamano 3.007.535 (-1,72%)

Hockey 2.912.231 (-1,72%)

Arrampicata sportiva 2.760.058 (+15%)

Badminton 2.493.733 (-7,62%)

Danza sportiva 2.373.154 (-1,72%)

Motonautica 1.845.809 (-10%)

Armi sportive da caccia 1.553.638 (-1,72%)

Squash 1.231.130 (-2,99%)

Biliardo e bowling 1.041.901 (+15%)

Federkombat 716.941 (+15%)

Football americano 291.468 (+40%)

Cricket 286.110 (+40%)