Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 ottobre. Una esibizione per Sinner

Saranno ben 5 i tornei ATP e WTA in programma la prossima settimana, a cui si aggiungerà l’esibizione Six Kings Slam, e sarà molto nutrita la pattuglia di italiani al via, soprattutto in campo maschile: spicca la presenza di Jannik Sinner, campione in carica nel torneo che mette di fronte 6 tra i più forti tennisti al mondo.

Il calendario ATP propone tre tornei, tutti di categoria 250, e gli italiani si sono ben distribuiti in ciascuno di essi: ad Almaty saranno al via Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, mentre a Stoccolma saranno presenti Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, infine a Bruxelles sono iscritti Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi.

Due, invece, i tornei WTA previsti: in Giappone si disputerà il 250 di Osaka, che non vede azzurre iscritte nel main draw, mentre in Cina, nel 500 di Ningbo sarà al via Jasmine Paolini, alla ricerca di punti preziosi per difendere l’ottavo posto nella Race arpionato ieri con la vittoria all’esordio a Wuhan.

TORNEI DELLA PROSSIMA SETTIMANA

15-18 ottobre Esibizione Six Kings Slam (con Jannik Sinner)

13-19 ottobre ATP 250 Almaty (con Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi)

13-19 ottobre ATP 250 Stoccolma (con Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini)

13-19 ottobre ATP 250 Bruxelles (con Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi)

13-19 ottobre WTA 250 Osaka

13-19 ottobre WTA 500 Ningbo (con Jasmine Paolini)