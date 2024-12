Calendario United Cup 2025: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming

La stagione 2025 del tennis è già alle porte: come di consueto a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare si disputerà infatti in Australia la nuova edizione della United Cup. La manifestazione è in programma da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025 tra Perth e Sydney.

Saranno al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia: la selezione azzurra sarà composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante. Nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco.

In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale. L’Italia giocherà il Gruppo D, con sede a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera di Dominic Stricker e Belinda Bencic.

Sulla medesima falsariga di quanto visto in Davis Cup ed in Billie Jean King Cup, ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito.

Tra i principali protagonisti della United Cup 2025 di tennis spiccano i polacchi Iga Swiatek e Hubert Hurkacz, i tedeschi Alexander Zverev e Laura Siegemund, gli statunitensi Coco Gauff e Taylor Fritz, e gli ellenici Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari.

Per la United Cup 2025 di tennis la diretta tv sarà affidata a SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale di tutti gli incontri dell’Italia sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 2025

Venerdì 27 dicembre 2024

03.00 Gruppo C KAZAKISTAN – SPAGNA

10.00 Gruppo E CINA – BRASILE

Sabato 28 dicembre 2024

00.30 Gruppo D FRANCIA – SVIZZERA

03.00 Gruppo A CANADA – CROAZIA

07.30 Gruppo F AUSTRALIA – ARGENTINA

10.00 Gruppo C GRECIA – SPAGNA

Domenica 29 dicembre 2024

00.30 Gruppo B CECHIA – NORVEGIA

03.00 Gruppo E GERMANIA – BRASILE

07.30 Gruppo D ITALIA – SVIZZERA

10.00 Gruppo A USA – CANADA

Lunedì 30 dicembre 2024

00.30 Gruppo F GRAN BRETAGNA – ARGENTINA

03.00 Gruppo C GRECIA – KAZAKISTAN

07.30 Gruppo B POLONIA – NORVEGIA

10.00 Gruppo E CINA – GERMANIA

Martedì 31 dicembre 2024

00.30 Gruppo D ITALIA – FRANCIA

03.00 Gruppo A USA – CROAZIA

Mercoledì 1° gennaio 2025

00.30 Gruppo B POLONIA – CECHIA

03.00 Quarto di finale 1 1a Gruppo C – 1a Gruppo E

07.30 Gruppo F GRAN BRETAGNA – AUSTRALIA

10.00 Quarto di finale 2 1a Gruppo A – Miglior seconda Gruppi A/C/E

Giovedì 2 gennaio 2025

07.30 Quarto di finale 3 1a Gruppo B – Miglior seconda Gruppi B/D/F

Venerdì 3 gennaio 2025

07.30 Quarto di finale 4 1a Gruppo D – 1a Gruppo F

Sabato 4 gennaio 2025

00.30 Semifinale 1 Vincitrice Quarto di finale 1 – Vincitrice Quarto di finale 3

07.30 Semifinale 2 Vincitrice Quarto di finale 2 – Vincitrice Quarto di finale 4

Domenica 5 gennaio 2025

07.30 Finale Vincitrice Semifinale 1 v Vincitrice Semifinale 2

PROGRAMMA UNITED CUP 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per tutti gli incontri dell’Italia su OA Sport.