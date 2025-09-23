Inizia una nuova rincorsa al n.1 per Jannik Sinner. L’aggiunta di Vienna occasione per accorciare su Alcaraz

Nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 15 settembre (il prossimo arriverà al termine delle finali di Chengdu ed Hangzhou) Jannik Sinner è secondo a quota 10780, a -760 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, primo con 11540, ma fino a fine 2025 l’azzurro dovrà difendere 2830 punti, mentre l’iberico solamente 1000. Nella Race to Turin, infatti, Alcaraz guida con 10540 punti contro i 7950 dell’italiano.

Per provare ad avvicinarsi allo spagnolo recuperando terreno nella Race, che con l’appropinquarsi del termine della stagione diventerà sempre più aderente al ranking ATP, Jannik Sinner ha già annunciato la partecipazione all’ATP 500 di Vienna, saltato lo scorso anno, mentre non ha ancora confermato la presenza all’ATP Masters 1000 di Parigi-Nanterre, al quale però è iscritto di diritto.

In questo modo l’azzurro andrebbe anche ad evitare di ricevere altri zeri nel ranking ATP, che poi rimarrebbero sul groppone per le 52 settimane successive: durante i tre mesi di sospensione ne ha già ricevuti 3 per aver saltato gli ATP Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Madrid, poi ne ha accumulati altri 3 per non aver preso parte all’ATP Masters 1000 di Toronto ed agli ATP 500 di Amburgo e Washington.

I tornei di Vienna (ATP 500) e Parigi-Nanterre (ATP Masters 1000, lo scorso anno si giocò a Parigi-Bercy) furono saltati lo scorso anno da Sinner (che infatti paga ancora uno zero in classifica per il torneo francese), dunque l’azzurro avrà l’opportunità di incamerare punti in settimane nelle quali non avrà punti da difendere, in una fase della stagione in cui invece negli altri tre tornei in calendario perderà 2830 punti su 3000 complessivi a disposizione, dato che nel 2024 tra Pechino, Shanghai ed ATP Finals perse solo la finale del primo torneo.

RANKING ATP AL 15 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10780

PUNTI DA DIFENDERE FINO A FINE ANNO DA SINNER

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing F 330

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai W 1000

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

17.11.2025 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Totale punti da difendere: 2830

PUNTI DA DIFENDERE FINO A FINE ANNO DA ALCARAZ

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing W 500

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai QF 200

27.10.2025 ATP Tour 500 PENALTY – 0

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 100

17.11.2025 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200

Totale punti da difendere: 1000

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI SINNER

25 settembre-01 ottobre ATP 500 Pechino (Finalista nel 2024)

01-12 ottobre ATP Masters 1000 Shanghai (Vittoria nel 2024)

15-18 ottobre Six Kings Slam Riad (Non assegna punti ATP, vittoria nel 2024)

20-26 ottobre ATP 500 Vienna (Assente nel 2024)

27 ottobre-02 novembre ATP Masters 1000 Parigi-Nanterre (Assente nel 2024, presenza da confermare)

09-16 novembre Nitto ATP Finals Torino (Vittoria da imbattuto nel 2024)

18-23 novembre Davis Cup Finals Bologna (Vittoria con l’Italia nel 2024 a Malaga, presenza da confermare)