Quando gareggia Dominik Paris a Bormio: orari discesa e superG, dove vederlo in tv

Saranno la discesa libera di sabato 28 dicembre ed il super-G di domenica 29, a Bormio, in Italia, a comporre la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: in entrambe le giornate la gara scatterà alle ore 11.30.

Sono 11 gli azzurri convocati, ovvero Mattia Casse, Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni, Gregorio Bernardi e Max Perathoner.

Per la discesa libera ed il super-G maschili della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 28 dicembre

11.30 Discesa libera maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport 1 HD

Domenica 29 dicembre

11.30 Super-G maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

QUANDO GAREGGIA DOMINIK PARIS?

