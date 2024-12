Quando torna lo sci alpino? Orari prove e gare a Bormio e Semmering, tv, streaming

Il Circo Bianco avrà ancora qualcosa da regalare prima della chiusura del 2024, posteriormente al Natale. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà di scena in una duplice veste. A Bormio, sulla mitica Stelvio, gli uomini-jet gareggeranno sabato 28 dicembre in discesa e il giorno successivo in superG, dando seguito a quanto già accaduto in Val Gardena, sulla Saslong.

Per le ragazze, si torna alle discipline tecniche, dopo quanto accaduto nel week end di St. Moritz e la disputa di solo uno dei superG previsti a causa del meteo. Spetterà alla pista Panorama di Semmering (Austria) essere teatro del gigante del 28 dicembre e dello slalom del 29, ricordando anche la cancellazione del doppio appuntamento tra le porte larghe a Mont-Tremblant (Canada) nel fine-settimana del 7-8 dicembre.

C’è curiosità sulle ambizioni della compagine italiana. Nell’appuntamento di casa, Mattia Casse e Dominik Paris avranno grandi ambizioni per far bene, ricordando il successo del piemontese nel superG in Gardena, mentre il campione della Val d’Ultimo vorrà rispolverare le sue prestazioni che gli consentirono di imporsi in sette circostanze su questo tracciato. Per quanto concerne le donne, Federica Brignone e Marta Bassino vorranno lasciare il segno, approfittando anche dell’assenza per infortunio di Mikaela Shiffrin. Vedremo anche come se la caverà Sofia Goggia.

Si parte domani, nel giorno di Santo Stefano, con la prima prova cronometrata di discesa per la tappa di Bormio, seguita dalla seconda nel giorno successivo e a precedere lo schedule già specificato. La copertura televisiva sarà riservata alle due gare ufficiali del 28 e del 29 dicembre su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Per quanto concerne gigante e slalom femminili a Semmering (Austria), la trasmissione televisiva sarà a cura di RaiSport HD e di Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

QUANDO TORNA LO SCI ALPINO

Giovedì 26 dicembre

Ore 11.30 Prima prova discesa maschile Bormio

Venerdì 27 dicembre

Ore 11.30 Seconda prova discesa maschile Bormio – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Sabato 28 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

Ore 11.30 Discesa maschile Bormio – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD.

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Semmering (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD.

Domenica 29 dicembre

Ore 10.30 Prima manche slalom femminile Semmering (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

Ore 11.30 SuperG maschile Bormio – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD.

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Semmering (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD per gli abbonati, Rai 2 HD in chiaro per il week end riservato agli uomini, RaiSport HD per il fine-settimana riservato alle donne.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, DAZN, NOW e SkyGo.

Diretta live testuale: OA Sport