Sci alpino, Paris vuole sbloccarsi sulla sua Stelvio. A Bormio attesa anche per Casse, ma Odermatt cerca la doppietta

Il 2024 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si conclude con l’ultima tappa della lunga trasferta italiana. Dopo Val Gardena e Alta Badia, tocca ad un’altra località storica del Circo Bianco come Bormio. La pista Stelvio è dunque pronta ad aprire i battenti già oggi con la prima prova cronometrata della discesa, in attesa ovviamente del weekend con in programma una discesa ed un superG.

In casa Italia i fari sono ovviamente puntati su Dominik Paris, il padrone della Stelvio con le sue sei vittorie in carriera. Una pista che l’altoatesino ama tantissimo e la speranza del nativo di Merano è proprio quella di sbloccarsi in questa stagione nella sua Bormio. Un Paris finora poco brillante tra Beaver Creek e Val Gardena, ma proprio da Bormio potrebbe cominciare davvero la stagione di Dominik, anche in vista delle altre classiche che ci saranno nel mese di gennaio.

Nella squadra azzurra c’è attesa anche su Mattia Casse, reduce dallo splendido successo nel superG della Val Gardena, prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo per il piemontese. Il nativo di Moncalieri punta ad ottenere un altro grande risultato davanti ai tifosi italiani, cercando il guizzo sia in discesa sia in superG, con Casse che è secondo nella classifica di specialità.

Sicuramente chi ha puntato la discesa di Bormio è Marco Odermatt. Lo svizzero vuole aggiungere questo tassello alla sua bacheca personale, visto che finora sulla Stelvio ha vinto per due volte, ma solo in superG. Proprio in supergigante lo svizzero è il principale favorito, ma l’elvetico ha in mente la clamorosa doppietta, considerando che ha appena trionfato sulla Saslong in Val Gardena.

Il francese Cyprien Sarrazin ha un po’ deluso in avvio di stagione e cerca di riscattarsi proprio a Bormio, dove nella passata stagione ha trionfato in discesa libera. Attenzione anche ai due canadesi James Crawford e Cameron Alexander, che sono assolutamente due outsider di lusso per la vittoria sia in discesa sia in superG. Un altro che deve riscattare la brutta prova in Val Gardena è l’austriaco Vincent Kriechmayr, ma attenzione anche agli svizzeri Justin Murisier e Stefan Rogentin.