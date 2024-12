Quando gareggia Federica Brignone a Semmering: orari gigante e slalom, dove vederla in tv

Prosegue la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile: dopo il weekend dimezzato di St. Moritz, nel prossimo fine settimana il massimo circuito internazionale farà tappa a Semmering, in Austria, dedicandosi però alle discipline tecniche.

Sono in programma infatti sulle nevi austriache un gigante, previsto sabato 28, con prima manche alle ore 10.00 e seconda run alle ore 13.00, ed uno slalom, in calendario domenica 29, ancora una volta con la prima run alle ore 10.00 e la seconda manche alle ore 13.00.

In gigante vedremo all’opera ben sette italiane, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea. Nello slalom del giorno successivo saranno nuovamente al cancelletto di partenza Giorgia Collomb e Lara Della Mea, le quali saranno affiancate da Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

Per il gigante e lo slalom femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 28 dicembre

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Domenica 29 dicembre

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

QUANDO GAREGGIA FEDERICA BRIGNONE?

Federica Brignone prenderà parte soltanto al gigante, previsto sabato 28, con prima manche alle ore 10.00 e seconda run alle ore 13.00, mentre non sarà al via dello slalom, in calendario domenica 29, ancora una volta con la prima run alle ore 10.00 e la seconda manche alle ore 13.00.